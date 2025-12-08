Κούτσακος: Κεφαλιά + σουτ και νέος killer για τον ΑΠΟΕΛ!

Κάνει γενικότερα αρκετή δουλειά στο γήπεδο ο Νικόλας Κούτσακος, όμως εδώ και καιρό έψαχνε αυτό που του έλειπε: το γκολ!

Ο 22χρονος άσος του ΑΠΟΕΛ, απέδειξε σε δύο διαδοχικά παιχνίδια και τις εκτελεστικές του ικανότητες πετυχαίνοντας σε αμφότερες δύο πανέμορφα γκολ.

Απέναντι σε Ανόρθωση εκτέλεσε με δυνατό σουτ χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του και απέναντι στον Άρη, της έδωσε το προβάδισμα με άψογη κεφαλιά.

Γράφτηκε παλαιότερα ότι ο Κούτσακος είναι στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού. Είτε αληθεύουν, είτε όχι τα δημοσιεύματα, το βέβαιο είναι ότι με τέτοιες εμφανίσεις προετοιμάζει το έδαφος για το επόμενο βήμα!

Α.Σ.