Ο ΑΠΟΕΛ έκανε 3-3 το 3-0 αλλά... παρέδωσε την κορυφή σε ΑΕΚ και Ομόνοια

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Τρίτη η 9η αγωνιστική στο Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας Futsal.

Συναρπαστική εξέλιξη είχε ο αγώνας που μεταδόθηκε απευθείας από τη Cytavision στο Μελκονιάν και έληξε ισόπαλος 3-3.

Η γηπεδούχος Αραράτ προηγήθηκε με 3-0 και ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε σε 3-3.

Χριστοδούλου και Μάτβεβ (2) σκόραραν για την Αραράτ πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Κουλουμπρής, Στυλιανού (αυτογκόλ) και Ανδρέου (αυτογκόλ) τα τέρματα για τον ΑΠΟΕΛ.

Στη βαθμολογία προηγούνται με 22 βαθμούς ΑΕΚ και Ομόνοια, ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ με 21 βαθμούς και στην 4η θέση βρίσκεται η ΑΕΛ με 18 βαθμούς.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Δευτέρα 01.12.2025

ΑΕΛ - Δόξα Παλαιομετόχου 5-3

Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομόνοια 3-8

SKYLINK ΑΕΚ - ΕΝ Λατσιών 3-0

Τρίτη 02.12.2025

Αραράτ - ΑΠΟΕΛ 3-3

Απόλλωνας - Αθηαίνου AC 5-1