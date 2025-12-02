ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ΑΠΟΕΛ έκανε 3-3 το 3-0 αλλά... παρέδωσε την κορυφή σε ΑΕΚ και Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο ΑΠΟΕΛ έκανε 3-3 το 3-0 αλλά... παρέδωσε την κορυφή σε ΑΕΚ και Ομόνοια

Ανακατατάξεις στον βαθμολογικό πίνακα στο πρωτάθλημα του φούτσαλ

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Τρίτη η 9η αγωνιστική στο Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας Futsal.

Συναρπαστική εξέλιξη είχε ο αγώνας που μεταδόθηκε απευθείας από τη Cytavision στο Μελκονιάν και έληξε ισόπαλος 3-3.

Η γηπεδούχος Αραράτ προηγήθηκε με 3-0 και ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε σε 3-3.

Χριστοδούλου και Μάτβεβ (2) σκόραραν για την Αραράτ πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Κουλουμπρής, Στυλιανού (αυτογκόλ) και Ανδρέου (αυτογκόλ) τα τέρματα για τον ΑΠΟΕΛ.

Στη βαθμολογία προηγούνται  με 22 βαθμούς ΑΕΚ και Ομόνοια, ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ με 21 βαθμούς και στην 4η θέση βρίσκεται η ΑΕΛ με 18 βαθμούς.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Δευτέρα 01.12.2025

ΑΕΛ - Δόξα Παλαιομετόχου 5-3

Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομόνοια 3-8

SKYLINK ΑΕΚ - ΕΝ Λατσιών 3-0

Τρίτη 02.12.2025

Αραράτ - ΑΠΟΕΛ 3-3

Απόλλωνας - Αθηαίνου AC 5-1

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΕΚΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο ΑΠΟΕΛ έκανε 3-3 το 3-0 αλλά... παρέδωσε την κορυφή σε ΑΕΚ και Ομόνοια

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Κένεθ Φαρίντ MVP της EuroLeague τον Νοέμβριο

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν ο Ζάρκο Πάσπαλι

EUROLEAGUE

|

Category image

Έγινε ευάλωτος στα μετόπισθεν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε προαγωγή και θα βρεθεί στο πλευρό του Φερστάπεν στη Red Bull ο Χατζάρ το 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Mε το... σπαθί του

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Γκαλινάρι ανακοίνωσε την αποχώρησή του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακούφιση μεν αλλά και ένα καλό μάθημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η υποδοχή του Golden Boy

Ελλάδα

|

Category image

H Ένωση μία από τις δέκα ευρωπαϊκές ομάδες που δεν πανηγύρισαν νίκη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έρχεται να βρει κι άλλο χρήμα την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νικηφόρο φινάλε για την Εθνική Νεανίδων Κ-19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με Τραμπ η κλήρωση για το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυκλοφορεί το βιβλίο «Με τους Θεούς του Ολύμπου» - Οι τρόποι διάθεσής του και τα έσοδα σε καλό σκοπό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eξακολουθεί ακόμα να είναι η δύναμη του

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη