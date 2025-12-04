ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μόνη πρώτη με εννιάρα η ΑΕΚ

Ευρεία νίκη με 9-3 επί της Δόξας Παλαιομετόχου πήρε η ΑΕΚ στο «Κίτιον» για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος Φούτσαλ μπαίνοντας ιδανικά στον β΄ γύρο.

Η ομάδα της Λάρνακας εκμεταλλεύτηκε έτσι την ήττα της Ομόνοιας (με την οποία ισοβαθμούσε στην κορυφή) από την ΑΕΛ, μένοντας μόνη στην κορυφή και στο +3 από το τριφύλλι (ενδέχεται ο ΑΠΟΕΛ να μειώσει στο -1).

Σημειώνεται πως οι κιτρινοπράσινοι προηγήθηκαν με 4-0 στο 16΄ όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν μειώνοντας σε 4-3 με τρία γκολ σε δύο λεπτά (17΄-19΄). Η ΑΕΚ σκόραρε πέμπτο γκολ στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου και «καθάρισε» με ακόμη τέσσερα τέρματα στην επανάληψη.

Για τους νικητές από δύο γκολ σκόραραν οι Κουππάρη, Ιακώβου και Παπασπύρου και από ένα οι Κίτσιου, Στυλιανού και Γεωργίου. Κατσιάμης, Μχαηλίδης και Χατζηγεωργίου οι σκόρερ για τη Δόξα.

Η 10η αγωνιστική

ΑΕΛ - Ομόνοια 2-1

ΑΕΚ - Δόξα Παλαιομετόχου 9-3

Ελπίδα Αστρομερίτη - ΑΠΟΕΛ (5/12, 20:00)

Αθηαίνου AC - ΕΝ Λατσιών (5/12, 20:30)

Αραράτ - Απόλλων (6/12, 20:00)

H βαθμολογία:

1. ΑΕΚ 25 (+1 αγώνα)

2. Ομόνοια 22 (+1 αγώνα)

3. ΑΠΟΕΛ 21 

4. ΑΕΛ 21 (+1 αγώνα)

5. Απόλλων 15

6. Αραράτ 14

7. Ένωση Νέων Λατσιών 9

8. Ελπίδα Αστρομερίδη 6

9. Δόξα Παλαιομετόχου 3 (+1 αγώνα)

10. Αθηένου 0

