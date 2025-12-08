«Σπάει» τη σιωπή του ο Σλοτ!

Αβέβαιο μοιάζει το μέλλον του Μο Σαλάχ στη Λίβερπουλ, με τον Αιγύπτιο να «φλερτάρει» με την αποχώρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να απουσιάσει στην προσεχή… υποχρέωση της ομάδας του για το Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, ο Fabrizio Romano αναφέρει, πως ο Αιγύπτιος μπορεί να μη ταξιδέψει καθόλου με την υπόλοιπη ομάδα, χάνοντας έτσι την αναμέτρηση με την Ίντερ για το Champions League.

Οι δηλώσεις του, «ταρακούνησαν» τον σύλλογο, και πρέπει να παρθούν αποφάσεις. Αργότερα μέσα στην ημέρα, θα μιλήσει ο Άρνε Σλοτ.

🚨⚠️ Mo Salah could be out of Liverpool squad set to travel to Italy in order to face Inter on Tuesday.



Internal discussions taking place after Salah’s strong words with final verdict to follow today.



Arne Slot will speak to the press later today. pic.twitter.com/NWLDD5tfyD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025

