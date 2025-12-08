Ματθαίου: «Δεν πάμε για τουρισμό» - Τι είπε για Ιωάννου και Κάστανο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου.

Στον ΣΠΟΡ FM 95 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Ματθαίου, για διάφορα θέματα της ομάδας. Αναλυτικά:

Για τον άτυπο τίτλο της πρωταθλήτριας χειμώνα:«Για μας δεν λέει κάτι ο άτυπος τίτλος της πρωταθλήτριας χειμώνα, το σημαντικό είναι που παραμένουμε στην κορυφή και κερδίσαμε ακόμη ένα παιχνίδι. Ήταν μία συζήτηση από τα πέρσι για το αν μπορεί η ομάδα σε διπλό ταμπλό, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση, όμως εμείς έχουμε ως μοναδική δουλειά να κάνουμε τα πάντα να κερδίζουμε. Εμείς πρέπει να μένουμε προσηλωμένοι στη δουλειά μας και πηγαίνουμε στον επόμενο αγώνα. Υπάρχουν πολλές ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αν συνεχίσουμε έτσι θα είμαστε εκεί μέχρι τέλους για να διεκδικήσουμε το back 2 back».

Για τη νίκη επί του Ακρίτα: «Ήταν δύσκολη η αρχή γιατί έβρεχε αρκετά, όταν σταμάτησε η βροχή ανεβάσαμε ρυθμό και σκοράραμε δύο γκολ που έκανε τη ζωή μας πιο εύκολη. Είχε και ο Ακρίτας φάσεις γιατί έκανε σημαντικές αποκρούσεις ο Νεόφυτος και μετά σκοράραμε άλλα δύο γκολ. Δεν ήταν εύκολη νίκη, όμως ήταν σημαντική. Το μόνο αρνητικό ήταν ο τραυματισμός του Κίνα, όμως ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, ήταν ένα χτύπημα και ελπίζουμε να είναι στην αποστολή με τη Γιουβέντους».

Για τον Σέμα και τα αγωνιστικά προβλήματα: «Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ο Σέμα κάνει ειδικό πρόγραμμα και είναι κοντά στην επιστροφή του. Είναι θέμα του προπονητή πότε θα αποφασίσει να τον χρησιμοποιήσει. Δύσκολο να είναι ο Σέμα με τη Γιουβέντους όμως είναι κοντά να επιστρέψει».

Για το ματς με τη Γιουβέντους: «Ένα ιστορικό και τεράστιο παιχνίδι για εμάς. Θα έχουμε 1000 φίλους μαζί μας. Ελπίζω να είναι και η ομάδα καλή για να συνοδευτεί με τον καλύτερο τρόπο. Αύριο το πρωί αναχωρεί η ομάδα, στις 19:30 θα είναι η διάσκεψη και μετά η προπόνηση. Δεν πάμε για τουρισμό, πάμε να κυνηγήσουμε το αποτέλεσμα. Είναι ένα παιχνίδι που το περιμένουμε πως και πως και είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι».

Για το αν υπάρχει ενδιαφέρον για τους Νικόλα Ιωάννου και Κάστανο: «Ποτέ δεν μπορούμε να αναλύσουμε φήμες, για μας αν και είναι κοντά ο Γενάρης, είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, μπορεί να γίνουν και πράγματα που επηρεάσουν τον προγραμματισμό, να κάνουμε λίγο υπομονή. Δεδομένο είναι ότι για να έρθει ξένος παίκτης πρέπει να φύγει κάποιος. Έχουμε αποδείξει ότι δεν κάνουμε μεταγραφές απλά για να κάνουμε».

 

Διαβαστε ακομη