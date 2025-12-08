ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παίρνει Γκεντουζί τον Γενάρη η Σάντερλαντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι η Σάντερλαντ έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ματέο Γκεντουζί για τον οποίο θα κινηθεί τον Ιανουάριο, όπως επιβεβαίωσε και ο προπονητής της.

Η Σάντερλαντ έχει αποφασίσει να κινηθεί στη χειμερινή μεταγραφική αγορά για την απόκτηση ενός μέσου, τον οποίο μάλιστα φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει.

Αυτός, σύμφωνα τουλάχιστον με την ιστοσελίδα «i Paper», είναι ο Ματέο Γκεντουζί, με τον Γάλλο χαφ της Λάτσιο μάλιστα να έχει ήδη συμφωνήσει με τις «μαύρες γάτες» για συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών!

Θα πρέπει βέβαια να υπάρξει συμφωνία και με τους «λατσιάλι» για να κλείσει η μεταγραφή του Γκεντουζί, αφού έχει συμβόλαιο μαζί τους έως το καλοκαίρι του 2028.

Το σχετικό ρεπορτάζ ωστόσο επιβεβαίωσε μέσω δηλώσεών του και ο προπονητής της Σάντερλαντ, Ρεζί Λε Μπρι.

«Ξέρω τον Ματέο από τα πρώτα του χρόνια στη Λοριάν. Εχουμε στις σκέψεις μας την απόκτηση ενός ακόμη μέσου και ο Γκεντουζί είναι στη λίστα μας. Θα δούμε τι θα γίνει τον Ιανουάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

