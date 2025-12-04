Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Νικήτρια την ΑΕΛ βρήκε το φινάλε του ντέρμπι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής καθώς και του β΄ γύρου του πρωταθλήματος Φούτσαλ.
Χάρη στα τέρματα των πρώην πράσινων, Σκαρπάρη (13΄) και Ελ Κέμπε (14΄), οι Λεμεσιανοί επικράτησαν στην αρένα «Νίκος Σολωμονίδης» με 2-1 της Ομόνοιας, η οποία μείωσε με τον Τσίτσο (30΄) ωστόσο δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση.
Με το έκτο της τρίποντο η ΑΕΛ έφτασε τους 21 βαθμούς και μείωσε στον πόντο από το τριφύλλι (2η ήττα) που έπεσε από την κορυφή.
Η 10η αγωνιστική
ΑΕΛ - Ομόνοια 2-1
ΑΕΚ - Δόξα Παλαιομετόχου 9-3
Ελπίδα Αστρομερίτη - ΑΠΟΕΛ (5/12, 20:00)
Αθηαίνου AC - ΕΝ Λατσιών (5/12, 20:30)
Αραράτ - Απόλλων (6/12, 20:00)
H βαθμολογία:
1. ΑΕΚ 25 (+1 αγώνα)
2. Ομόνοια 22 (+1 αγώνα)
3. ΑΠΟΕΛ 21
4. ΑΕΛ 21 (+1 αγώνα)
5. Απόλλων 15
6. Αραράτ 14
7. Ένωση Νέων Λατσιών 9
8. Ελπίδα Αστρομερίδη 6
9. Δόξα Παλαιομετόχου 3 (+1 αγώνα)
10. Αθηένου 0
*Φωτογραφία από τον αγώνα του α΄ γύρου.