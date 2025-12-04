ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

Νικήτρια την ΑΕΛ βρήκε το φινάλε του ντέρμπι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής καθώς και του β΄ γύρου του πρωταθλήματος Φούτσαλ.

Χάρη στα τέρματα των πρώην πράσινων, Σκαρπάρη (13΄) και Ελ Κέμπε (14΄), οι Λεμεσιανοί επικράτησαν στην αρένα «Νίκος Σολωμονίδης» με 2-1 της Ομόνοιας, η οποία μείωσε με τον Τσίτσο (30΄) ωστόσο δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση.

Με το έκτο της τρίποντο η ΑΕΛ έφτασε τους 21 βαθμούς και μείωσε στον πόντο από το τριφύλλι (2η ήττα) που έπεσε από την κορυφή.

Η 10η αγωνιστική

ΑΕΛ - Ομόνοια 2-1

ΑΕΚ - Δόξα Παλαιομετόχου 9-3

Ελπίδα Αστρομερίτη - ΑΠΟΕΛ (5/12, 20:00)

Αθηαίνου AC - ΕΝ Λατσιών (5/12, 20:30)

Αραράτ - Απόλλων (6/12, 20:00)

H βαθμολογία:

1. ΑΕΚ 25 (+1 αγώνα)

2. Ομόνοια 22 (+1 αγώνα)

3. ΑΠΟΕΛ 21 

4. ΑΕΛ 21 (+1 αγώνα)

5. Απόλλων 15

6. Αραράτ 14

7. Ένωση Νέων Λατσιών 9

8. Ελπίδα Αστρομερίδη 6

9. Δόξα Παλαιομετόχου 3 (+1 αγώνα)

10. Αθηένου 0

*Φωτογραφία από τον αγώνα του α΄ γύρου.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΑΕΛΦουτσαλ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιάγια Τουρέ: «Ο Γκουαρντιόλα είναι φίδι»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Δεδομένα όχι Παρασκευή, ούτε Τρίτη-Τετάρτη, στο τραπέζι η 30ή Δεκεμβρίου πριν το ντέρμπι «αιωνίων»!

EUROLEAGUE

|

Category image

Μόνη πρώτη με εννιάρα η ΑΕΚ

Φούτσαλ

|

Category image

Σοκ στο Μιλγουόκι: Για έναν μήνα στα «πιτς» ο Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι εικόνες που εξηγούν γιατί αναβλήθηκε το ματς

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

A Bola: «Έρχονται απολύσεις στη Ρίο Άβε με απόφαση Μαρινάκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους και Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται για Μουζακίτη, σύμφωνα με τη «Sun»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σίγουρα, ίσως και άλλες...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παρτίζαν: Ο Λάσο πιο μπροστά απ’ όλους για τη διαδοχή του Ομπράντοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστική αναβολή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Η μισή Premier League χτυπάει την πόρτα του Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: To «ραντεβού» Τόμας-Καστέλ με φίλους του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη