Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

Νικήτρια την ΑΕΛ βρήκε το φινάλε του ντέρμπι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής καθώς και του β΄ γύρου του πρωταθλήματος Φούτσαλ.

Χάρη στα τέρματα των πρώην πράσινων, Σκαρπάρη (13΄) και Ελ Κέμπε (14΄), οι Λεμεσιανοί επικράτησαν στην αρένα «Νίκος Σολωμονίδης» με 2-1 της Ομόνοιας, η οποία μείωσε με τον Τσίτσο (30΄) ωστόσο δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση.

Με το έκτο της τρίποντο η ΑΕΛ έφτασε τους 21 βαθμούς και μείωσε στον πόντο από το τριφύλλι (2η ήττα) που έπεσε από την κορυφή.

Η 10η αγωνιστική

ΑΕΛ - Ομόνοια 2-1

ΑΕΚ - Δόξα Παλαιομετόχου 9-3

Ελπίδα Αστρομερίτη - ΑΠΟΕΛ (5/12, 20:00)

Αθηαίνου AC - ΕΝ Λατσιών (5/12, 20:30)

Αραράτ - Απόλλων (6/12, 20:00)

H βαθμολογία:

1. ΑΕΚ 25 (+1 αγώνα)

2. Ομόνοια 22 (+1 αγώνα)

3. ΑΠΟΕΛ 21

4. ΑΕΛ 21 (+1 αγώνα)

5. Απόλλων 15

6. Αραράτ 14

7. Ένωση Νέων Λατσιών 9

8. Ελπίδα Αστρομερίδη 6

9. Δόξα Παλαιομετόχου 3 (+1 αγώνα)

10. Αθηένου 0

*Φωτογραφία από τον αγώνα του α΄ γύρου.