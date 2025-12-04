Τηλεοπτικό το ντέρμπι στη Λεμεσό (πρόγραμμα 10ης αγωνιστικής)

Απευθείας από τη Cytavision ο αγώνας της ΑΕΛ με την Ομόνοια που θα αρχίσει στις 19:00. Στον αγώνα του πρώτου γύρου επικράτησε με 5-1 η Ομόνοια.

Στη Λάρνακα η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Δόξα Παλαιομετόχου και ο αγώνας θα αρχίσει στις 20:00. Στον πρώτο γύρο νίκησε με 7-0 η ΑΕΚ.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι άλλοι άλλοι αγώνες ως ακολούθως:

20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη - ΑΠΟΕΛ

20:30 Αθηαίνου AC - ΕΝ Λατσιών

Φινάλε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου με την αγώνα Αραράτ - Απόλλωνας που θα διεξαχθεί στο Μελκονιάν και ώρα 20:00.

Στη βαθμολογία προηγούνται με 22 βαθμούς ΑΕΚ και Ομόνοια. Ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ με 21 βαθμούς και στην 4η θέση βρίσκεται η ΑΕΛ με 18 βαθμούς. Στην 5η θέση βρίσκεται ο Απόλλωνας με 15 βαθμούς και στην 6η η Αραράτ με 14 βαθμούς.