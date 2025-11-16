Ο Ζιντάν επιστρέφει στους πάγκους και αυτή είναι η ομάδα που θα αναλάβει

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, βρίσκεται μακριά από τους πάγκους, τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο «Ζιζού» αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, το 2021 και έκτοτε, δεν έχει αναλάβει ξανά, χρέη προπονητή.

Ο ίδιος μάλιστα, έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην προπονητική, έπειτα από ένα τόσο μεγάλο διάλλειμα. Διακαής πόθος του Ζιντάν, σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού, είναι να αναλάβει την εθνική Γαλλίας.

Η ισπανική «AS», θεωρεί σίγουρη την επιστροφή του θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης στους πάγκους, την ερχόμενη σεζόν. Αναφέρει ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τους «τρικολόρ» και μετά τη λήξη του Μουντιάλ 2026 θα πάρει τη θέση του Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Όπως εξηγούν οι Ισπανοί, ο τωρινός προπονητής της εθνικής Γαλλίας, έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει μετά το Μουντιάλ και ήδη εξετάζει τις επιλογές του για τη νέα σεζόν, με το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας να είναι προτεραιότητα για τον Ντεσάμπ.

