ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Σας παρακαλώ όχι κόκκινες»: Η παράκληση του Τούχελ στους παίκτες του εν όψει Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Σας παρακαλώ όχι κόκκινες»: Η παράκληση του Τούχελ στους παίκτες του εν όψει Μουντιάλ

Ο Τόμας Τούχελ αποκάλυψε στην συνέντευξη τύπου εν όψει του αγώνα με την Αλβανία (16/11, 19:00), τι παρακάλεσε τους παίκτες του εν όψει Μουντιάλ.

Η κόκκινη κάρτα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ήττα της Πορτογαλίας από την Ιρλανδία (2-0) την Πέμπτη (13/11), πιθανώς σημαίνει ότι θα χάσει το εναρκτήριο ματς της χώρας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εφόσον η ομάδα του προκριθεί απευθείας.

Κάτι τέτοιο έχει... θορυβήσει τους υπόλοιπους προπονητές, με τον Τόμας Τούχελ να αναφέρει στην συνέντευξη τύπου εν όψει του αγώνα με την Αλβανία, την Κυριακή (16/11, 19:00) για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, τα όσα... παρακάλεσε τους παίκτες του.

«Καμία κόκκινη κάρτα, παρακαλώ», είπε. «Είναι σημαντικό. Το γνωρίζω και θα το συζητήσουμε». Η Αγγλία εξασφάλισε την πρόκριση στο τουρνουά της επόμενης χρονιάς με δύο αγώνες να απομένουν και θα αντιμετωπίσει την Αλβανία, που έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στα Play offs ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της Κυριακής.

Tα «Τρία Λιοντάρια» είναι αήττητα, μετρώντας επτά νίκες σε ισάριθμους αγώνες, με το ερώτημα για το αν θα προτιμούσε να χάσει το παιχνίδι ή να δει έναν ποδοσφαιριστή του να αποβάλλεται να τίθεται στον Γερμανό, όπου είπε: «Είναι ένα ακραίο παράδειγμα. Αν πρόκειται για παράδειγμα του τελευταίου ανθρώπου και μπορούμε να το αποφύγουμε, καμία κόκκινη κάρτα, φυσικά.

Δεν θέλω να δώσω υπερβολική σημασία στο θέμα μιλώντας γι’ αυτό, γιατί τότε υπάρχει ένα σύννεφο πάνω σου. Κανονικά, έτσι κι αλλιώς, δεν διατρέχουμε κίνδυνο, αλλά αν κάποιος πρέπει να πάρει μια απόφαση, μην το κάνει».

«Γενικά, απλώς ελπίζω και νιώθω ότι η πείνα μας να νικήσουμε και να πετύχουμε κάτι είναι μεγαλύτερη από τον φόβο της ήττας και τον φόβο ότι ίσως χάσουμε κάποιο ρεκόρ ανέπαφων εστιών», ολοκλήρωσε ο άλλοτε προπονητής της Τσέλσι.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα τελικά του Μουντιάλ η Νορβηγία, που έκανε νέο... πάρτι απέναντι στην Ιταλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα οφέλη (που δεν έχει η Λάρνακα) από ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο

Απόψεις

|

Category image

Έχει και φιλικό για το φινάλε η Εθνική Κύπρου - Μία νέα κλήση, δύο επιστροφές

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με... δανεικά για μεταγραφές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος και ο Φανκγουέιρο από την Ένωση - Θητεία πέντε παιχνιδιών!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στα μπαράζ η Ουκρανία, έγραψε ιστορία η Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Yπάρχει τεράστια διαφορά κι αυτό προβληματίζει

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Κέρδισε και την Ανόρθωση, εφτά στα εφτά για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Κλείδωσε το τελευταίο Μουντιάλ με Μέσι και Ρονάλντο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτα ο Κωστή, μετά ο Αυγουστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πριν από έξι χρόνια, έζησα τη μεγαλύτερη χαρά μου ως τενίστας»

Τένις

|

Category image

Ο Ρουίθ έδωσε συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεχώρισε πέρσι, το κάνει και φέτος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ξέσπασμα από Βεζένκοφ: «Τη μία είσαι Θεός, την άλλη δεν κάνουν όλοι»

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάρτι με εννιά γκολ για την Πορτογαλία, πλέι οφ στο... 90+6' η Ιρλανδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη