«Σας παρακαλώ όχι κόκκινες»: Η παράκληση του Τούχελ στους παίκτες του εν όψει Μουντιάλ

Η κόκκινη κάρτα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ήττα της Πορτογαλίας από την Ιρλανδία (2-0) την Πέμπτη (13/11), πιθανώς σημαίνει ότι θα χάσει το εναρκτήριο ματς της χώρας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εφόσον η ομάδα του προκριθεί απευθείας.

Κάτι τέτοιο έχει... θορυβήσει τους υπόλοιπους προπονητές, με τον Τόμας Τούχελ να αναφέρει στην συνέντευξη τύπου εν όψει του αγώνα με την Αλβανία, την Κυριακή (16/11, 19:00) για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, τα όσα... παρακάλεσε τους παίκτες του.

«Καμία κόκκινη κάρτα, παρακαλώ», είπε. «Είναι σημαντικό. Το γνωρίζω και θα το συζητήσουμε». Η Αγγλία εξασφάλισε την πρόκριση στο τουρνουά της επόμενης χρονιάς με δύο αγώνες να απομένουν και θα αντιμετωπίσει την Αλβανία, που έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στα Play offs ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της Κυριακής.

Tα «Τρία Λιοντάρια» είναι αήττητα, μετρώντας επτά νίκες σε ισάριθμους αγώνες, με το ερώτημα για το αν θα προτιμούσε να χάσει το παιχνίδι ή να δει έναν ποδοσφαιριστή του να αποβάλλεται να τίθεται στον Γερμανό, όπου είπε: «Είναι ένα ακραίο παράδειγμα. Αν πρόκειται για παράδειγμα του τελευταίου ανθρώπου και μπορούμε να το αποφύγουμε, καμία κόκκινη κάρτα, φυσικά.

Δεν θέλω να δώσω υπερβολική σημασία στο θέμα μιλώντας γι’ αυτό, γιατί τότε υπάρχει ένα σύννεφο πάνω σου. Κανονικά, έτσι κι αλλιώς, δεν διατρέχουμε κίνδυνο, αλλά αν κάποιος πρέπει να πάρει μια απόφαση, μην το κάνει».

«Γενικά, απλώς ελπίζω και νιώθω ότι η πείνα μας να νικήσουμε και να πετύχουμε κάτι είναι μεγαλύτερη από τον φόβο της ήττας και τον φόβο ότι ίσως χάσουμε κάποιο ρεκόρ ανέπαφων εστιών», ολοκλήρωσε ο άλλοτε προπονητής της Τσέλσι.

