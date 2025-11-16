ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τερματοφύλακας προκαλεί πριν το πέναλτι και ο εκτελεστής τον... ξεφτιλίζει

Μια viral στιγμή από το Μουντιάλ U-17 που δείχνει πως το ποδόσφαιρο θέλει και στιλ αλλά και... τσαγανό.

Μία από τις πιο viral στιγμές του Μουντιάλ U-17 ήρθε στη φάση των «32», όταν η Βραζιλία απέκλεισε την Παραγουάη στα πέναλτι (5-4) μετά από ένα «ξερό» 0-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα Οι πιτσιρικάδες της Σελεσάο έδειξαν μέταλλο, αλλά αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Βραζιλιάνος Τιαγκίνιο.

Το βλέμμα-πρόκληση και η αποστομωτική απάντηση

Λίγο πριν εκτελέσει το πέναλτι, ο Παραγουανός τερματοφύλακας προσπάθησε να παίξει με το μυαλό του. Του έκανε το κλασικό ψυχολογικό «ψάρωμα», λέγοντάς του «κοίτα με στα μάτια». Ο μικρός Βραζιλιάνος όμως δεν μάσησε. Τον κοίταξε, τον «μέτρησε», πήρε ανάσα και… φιλάκια ρουφηχτά με εκτέλεση αλα Πανένκα. Η μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας και ο τερματοφύλακας ψάχνει ακόμα το «εγώ» του στο χορτάρι.

Από το 2-0 στο… 5-4 και πανδαιμόνιο

Για την ιστορία, η Παραγουάη είχε προηγηθεί με 2-0 στη διαδικασία των πέναλτι αλλά οι «καριόκας» δεν το έβαλαν κάτω. Ανέτρεψαν την κατάσταση με απίστευτη ψυχραιμία και πήραν την πρόκριση με 5-4, ενώ ο Τιαγκίνιο έγινε ο άτυπος MVP. Όχι μόνο για το γκολ, αλλά και για την… ποδοσφαιρική του «αλητεία».

Πανένκα approved. Προχωράμε.

ΔΙΕΘΝΗ

