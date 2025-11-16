ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι Oasis αφιέρωσαν το «Live Forever» στον Μαραντόνα και αποθεώθηκαν στην Αργεντινή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Oι Oasis αφιέρωσαν το «Live Forever» στον Μαραντόνα και αποθεώθηκαν στην Αργεντινή

Το διάσημο βρετανικό συγκρότημα, αφιέρωσε ένα ξεχωριστό τραγούδι στον θρυλικό ποδοσφαιριστή, με το κοινό να τους αποθεώνει.

Οι Oasis έσμιξαν ξανά έπειτα από πολλά χρόνια και κάνουν μια μεγάλη περιοδεία σε διάφορα μέρη σε όλο τον κόσμο. Αυτή την περίοδο βρίσκονται στην Αργεντινή και πραγματοποίησαν μια συναυλία στο Μπουένος Άιρες.

Ο κόσμος της χώρας τους λατρεύει και για ακόμη μια φορά, τους έδειξαν τον θαυμασμό τους, με αποθέωση και ένθερμο χειροκρότημα, ενώ τραγουδούσαν τις αμέτρητες επιτυχίες τους. Ωστόσο, το βρετανικό συγκρότημα προχώρησε σε μια συγκινητική κίνηση, ώστε να τιμήσει τον θρύλο της Αργεντινής, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Έτσι, διάλεξαν το τραγούδι «Live Forever», το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 στον πρώτο δίσκο τους «Defintetly Maybe». Στην οθόνη πίσω τους εμφανίστηκε μια φωτογραφία του θρυλικού ποδοσφαιριστή και όλοι μαζί ερμήνευσαν το συγκεκριμένο κομμάτι.

Όλο το στάδιο τους αποθέωσε και τους χειροκρότησε, με τα μέλη του συγκροτήματος να το αφιερώνουν επίσης και στο φανταστικό αυτό κοινό που ήταν εκεί να τους παρακολουθήσει. Μάλιστα, στο τέλος, οι παρευρισκόμενοι φώναζαν ρυθμικά: «Diego, Diego...», ώστε να τιμήσουν τον άνθρωπο-σύμβολο της πατρίδας τους, που γεννήθηκε και απεβίωσε εκεί.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο συγκρότημα αφιερώνει ένα τραγούδι σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Πριν από λίγο καιρό, στην πρώτη συναυλία τους μετά τη μεγάλη επιστροφή τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κάρντιφ, οι Oasis αφιέρωσαν το «Live Forever» στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, με χιλιάδες κόσμο να το τραγουδά στη μνήμη του.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα τελικά του Μουντιάλ η Νορβηγία, που έκανε νέο... πάρτι απέναντι στην Ιταλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα οφέλη (που δεν έχει η Λάρνακα) από ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο

Απόψεις

|

Category image

Έχει και φιλικό για το φινάλε η Εθνική Κύπρου - Μία νέα κλήση, δύο επιστροφές

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με... δανεικά για μεταγραφές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος και ο Φανκγουέιρο από την Ένωση - Θητεία πέντε παιχνιδιών!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στα μπαράζ η Ουκρανία, έγραψε ιστορία η Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Yπάρχει τεράστια διαφορά κι αυτό προβληματίζει

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Κέρδισε και την Ανόρθωση, εφτά στα εφτά για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Κλείδωσε το τελευταίο Μουντιάλ με Μέσι και Ρονάλντο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτα ο Κωστή, μετά ο Αυγουστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πριν από έξι χρόνια, έζησα τη μεγαλύτερη χαρά μου ως τενίστας»

Τένις

|

Category image

Ο Ρουίθ έδωσε συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεχώρισε πέρσι, το κάνει και φέτος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ξέσπασμα από Βεζένκοφ: «Τη μία είσαι Θεός, την άλλη δεν κάνουν όλοι»

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάρτι με εννιά γκολ για την Πορτογαλία, πλέι οφ στο... 90+6' η Ιρλανδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη