Oι Oasis αφιέρωσαν το «Live Forever» στον Μαραντόνα και αποθεώθηκαν στην Αργεντινή

Οι Oasis έσμιξαν ξανά έπειτα από πολλά χρόνια και κάνουν μια μεγάλη περιοδεία σε διάφορα μέρη σε όλο τον κόσμο. Αυτή την περίοδο βρίσκονται στην Αργεντινή και πραγματοποίησαν μια συναυλία στο Μπουένος Άιρες.

Ο κόσμος της χώρας τους λατρεύει και για ακόμη μια φορά, τους έδειξαν τον θαυμασμό τους, με αποθέωση και ένθερμο χειροκρότημα, ενώ τραγουδούσαν τις αμέτρητες επιτυχίες τους. Ωστόσο, το βρετανικό συγκρότημα προχώρησε σε μια συγκινητική κίνηση, ώστε να τιμήσει τον θρύλο της Αργεντινής, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Έτσι, διάλεξαν το τραγούδι «Live Forever», το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 στον πρώτο δίσκο τους «Defintetly Maybe». Στην οθόνη πίσω τους εμφανίστηκε μια φωτογραφία του θρυλικού ποδοσφαιριστή και όλοι μαζί ερμήνευσαν το συγκεκριμένο κομμάτι.

Όλο το στάδιο τους αποθέωσε και τους χειροκρότησε, με τα μέλη του συγκροτήματος να το αφιερώνουν επίσης και στο φανταστικό αυτό κοινό που ήταν εκεί να τους παρακολουθήσει. Μάλιστα, στο τέλος, οι παρευρισκόμενοι φώναζαν ρυθμικά: «Diego, Diego...», ώστε να τιμήσουν τον άνθρωπο-σύμβολο της πατρίδας τους, που γεννήθηκε και απεβίωσε εκεί.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο συγκρότημα αφιερώνει ένα τραγούδι σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Πριν από λίγο καιρό, στην πρώτη συναυλία τους μετά τη μεγάλη επιστροφή τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κάρντιφ, οι Oasis αφιέρωσαν το «Live Forever» στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, με χιλιάδες κόσμο να το τραγουδά στη μνήμη του.

MOMENTAZO EN RIVER



Sobre el cierre de Live Forever apareció en la pantalla la imagen de Diego Armando Maradona. Espectacular primera noche de Oasis en Argentina🇦🇷#oasislive25



pic.twitter.com/rCuNl0fVH8 — Doble Cinco (@doble5mx) November 16, 2025

athletiko.gr