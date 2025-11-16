ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ιταλία-Νορβηγία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Ιταλία υποδέχεται απόψε στις 21:45 τη Νορβηγία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα ματς που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει στους φίλους του στοιχήματος Aνταγωνιστικές Aποδόσεις για την αναμέτρηση, δίνοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές αγορές. Η νίκη της Ιταλίας προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.91, ενώ η ισοπαλία και η νίκη της Νορβηγίας προσφέρονται στα 3.80.

Για όσους ενδιαφέρονται για στοιχήματα ημιχρόνου, η ισοπαλία στο πρώτο 45λεπτο δίνεται στα 2.25, ενώ το ενδεχόμενο τα κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο να ξεπεράσουν τα 4.5 προσφέρεται στα 2.07. Το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα προσφέρεται στα 2.30, ενώ για τους πιο τολμηρούς, το πρώτο γεγονός μετά την έναρξη της αναμέτρησης να είναι κόρνερ προσφέρεται στα 11.00.

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

