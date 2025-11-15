Τέλος ο Ιωάννου από το Αραράτ

Παρελθόν από τη τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Τάσος Ιωάννου.

Η ανακοίνωση:

Η AGBU Ararat Futsal ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Τάσο Ιωάννου.Μετά από μια περίοδο ουσιαστικής και δημιουργικής δουλειάς, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Ευχαριστούμε τον Τάσο για την προσφορά, την αφοσίωση και τη στήριξή του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.Σας ευχαριστούμε, coach!