Ο Καντέ δεν αποκλείει επιστροφή στο γαλλικό πρωτάθλημα

Ο Ενγκολό Καντέ συνεχίζει την καριέρα του στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας και με τα «χρώματα» της Αλ Ιτιχάντ.

Το συμβόλαιο του θα λήξει τον Ιούνιο του 2026, ωστόσο ο Γάλλος μέσος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο σαμπιονά.

Το περασμένο καλοκαίρι, η «νεοφώτιστη» Παρί FC επιχείρησε ανεπιτυχώς να τον αποκτήσει, ενώ μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Téléfoot» της γαλλικής τηλεόρασης, ο βραχύσωμος άσος, σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Είμαι επικεντρωμένος στην χρονιά με την Αλ Ιτιχάντ. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει, αλλά αυτό που θέλω είναι να αξιοποιήσω στο έπακρο τα ποδοσφαιρικά χρόνια που έχω μπροστά μου. Και ελπίζω ότι θα είναι μια γεμάτη χρονιά από κάθε άποψη». Ερωτηθείς έαν θα μπορούσε να επιστρέψει για να παίξει στην Γαλλία, ο 34χρονος ποδοσφαιριστής, απάντησε λακωνικά: «Ποτέ δεν ξέρεις»...

