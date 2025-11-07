ΦΟΥΤΣΑΛ: Νίκες για Ομόνοια, ΑΕΚ και Απόλλωνα – Παραμένει κορυφή το ΑΠΟΕΛ!
Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Futsal, με τις τρεις αναμετρήσεις της Παρασκευής (7/11) να ρίχνουν την αυλαία.
Η Ομόνοια επικράτησε εντυπωσιακά με 10-1 της Athienou A.C., η ΑΕΚ πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Αραράτ με 3-1, ενώ ο Απόλλωνας επιβλήθηκε άνετα της Ένωσης Νέων Λατσιών με 12-4.
Στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει το ΑΠΟΕΛ με 13 βαθμούς, ενώ ΑΕΚ και Ομόνοια ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής, έχοντας από 12.
Αποτελέσματα:
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
ΑΠΟΕΛ – Δόξα Πέμπας 9-4
Ελπίδα Αστραγών – ΑΕΛ 1-8
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
Ομόνοια – Athienou A.C. 10-1
Αραράτ – ΑΕΚ 1-3
Απόλλων – Ένωση Νέων Λατσιών 12-4
Βαθμολογία: