Απίστευτες εικόνες μετά τον υποβιβασμό της Γοδόι Κρουζ- Έβαλαν τα κλάματα παίκτες και οπαδοί

Η εντός έδρας ισοπαλία με την Ντεπορτίβο Ριέστρα (1-1), οδήγησε την Γοδόι Κρους στη δεύτερη κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου μετά από 17 χρόνια.

Αυτό που συνέβη στο φινάλε της αναμέτρησης, στο Εστάδιο Μαλβίνας Αρχεντίνας, ήταν βγαλμένο από τους εφιάλτες κάθε οπαδού που ονειρεύεται την ομάδα του στην κορυφή.

Χιλιάδες άνθρωποι έκλαιγαν στις εξέδρες, άνθρωποι κάθε ηλικίας, την ώρα που το ίδιο γινόταν και στον αγωνιστικό χώρο με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ανάμεσά τους βρισκόταν κι ο Σαντίνο Αντίνο, ο σκόρερ της Γοδόι, ένας παίκτης που ήταν το καλοκαίρι του 2025 στο στόχαστρο του Ολυμπιακού.

La tristeza de los hinchas de Godoy Cruz tras descender de categoría#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Q18yk292eq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 15, 2025

