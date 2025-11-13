Ισόπαλο το «αιώνιο» ντέρμπι και... στην κορυφή η ΑΕΚ

Ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0) ολοκληρώθηκε το «αιώνιο» ντέρμπι μεταξύ Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ που διεξήχθη στο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Φούτσαλ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην κορυφή να ανέβει η ΑΕΚ χάρη στη νίκη της με 9-0 επί της Ελπίδας Αστρομερίτη.

Οι κιτρινοπράσινοι, με τους Αβερκίου-Κουππάρη να σκοράρουν από δύο γκολ και τους Στυλιανού, Ιωάννου, Κίτσιου και Γεωργίου από ένα (και αυτογκόλ ο Πέτρου), έφτασαν τους 15 βαθμούς και ξεπέρασαν τόσο τον ΑΠΟΕΛ (14β.) όσο και την Ομόνοια (13β.)

Σημειώνεται ότι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας ανέβηκε ο Αραράτ (10β.) με τη νίκη του επί της Ένωσης Νέων Λατσιών με 8-0.

Η 6η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή (14/11) με τους αγώνες Δόξα Παλαιομετόχου - Απόλλωνας (20:00) και Αθηαίνου - ΑΕΛ (20:30).