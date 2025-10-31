ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια… η «εφτάσφαιρη»!

Η Ομόνοια… η «εφτάσφαιρη»!

Εύκολη επικράτηση του τριφυλλιού επί της Δόξας Παλαιομετόχου

Η Ομόνοια Futsal στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, επικράτησε με το επιβλητικό 7-1 της Δόξας Παλαιομετόχου στο κλειστό του Μελκονιάν.

Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, φτάνοντας με ευκολία σε μια άνετη νίκη.

Από δύο γκολ σημείωσαν οι Ορφανίδης και Κοπτίδης, ενώ από ένα πρόσθεσαν οι Κουλούππας και Σάββας. Το έβδομο τέρμα προήλθε από αυτογκόλ του Δημητρίου.

Το γκολ της τιμής για τη Δόξα πέτυχε ο Μειφρονίδης.

Διαβαστε ακομη