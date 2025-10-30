ΦΟΥΤΣΑΛ: Πεντάρα ο ΑΠΟΕΛ και οδηγεί την κούρσα
Ο ΑΠΟΕΛ δεν είχε κανένα πρόβλημα να περάσει το εμπόδιο της Ε.Ν. Λατσιών, επικρατώντας με 5-0 εκτός έδρας στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Φούτσαλ.
Με αυτή τη νίκη έφτασε τους δέκα βαθμούς και οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος.
Στο άλλο παιχνίδι της Πέμπτης, η ΑΕΛ έμεινε στο 1-1 με την Αραράτ. Με αυτό τον βαθμό η Λεμεσιανή ομάδα έφτασε τους πέντε ενώ τους εφτά βαθμούς έφτασαν οι φιλοξενούμενοι.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής έχει ως εξής:
20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Ομόνοια Λευκωσίας
20:30 Αθηαίνου AC - Ελπίδα Αστρομερίτη
21:00 ΑΕΚ - Απόλλων
