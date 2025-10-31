ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή και εξάρα για την ΑΕΚ – Πρωταγωνιστές Ιακώβου και Παπασπύρου (Βαθμολογία)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανατροπή και εξάρα για την ΑΕΚ – Πρωταγωνιστές Ιακώβου και Παπασπύρου (Βαθμολογία)

Η ΑΕΚ Λάρνακας επικράτησε με 6-2 του Απόλλωνα για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Futsal, πετυχαίνοντας μεγάλη ανατροπή και ανεβαίνοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας, πίσω από την Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ.

Οι «γαλάζιοι» της Λεμεσού προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με τέρμα του Παναγιώτου (0-1), σκορ που έμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος όμως, η ΑΕΚ μπήκε φουριόζα, βρίσκοντας ρυθμό και ανατρέποντας πλήρως το παιχνίδι.

Πρωταγωνιστές της ανατροπής ήταν οι Ιακώβου και Παπασπύρου, που σκόραραν από δύο φορές ο καθένας, οδηγώντας την ομάδα τους στη νίκη. Τα άλλα δύο γκολ των «κιτρινοπράσινων» σημείωσαν οι Κουππάρη και Κόκκινος.

Για τον Απόλλωνα, ο Ρίφκη είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 2-2, προτού η ΑΕΚ πάρει τον πλήρη έλεγχο και «καθαρίσει» το ματς με έξι γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα απότελεσματα και η βαθμολογία:

ΑΕΚ - Απόλλων 6-2

Δόξα Παλαιομετόχου - Ομόνοια 1-7

Αθηαίνου AC - Ελπίδα Αστρομερίτη 5-7

 

Κατηγορίες

ΦουτσαλΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιβίωσε μέσα από την άμυνα του ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανατροπή και εξάρα για την ΑΕΚ – Πρωταγωνιστές Ιακώβου και Παπασπύρου (Βαθμολογία)

Φούτσαλ

|

Category image

Αταμάν: «Θα δούμε για σέντερ, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε»

EUROLEAGUE

|

Category image

Και τώρα άνοδος στο... βουνό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νικηφόρα η 3η αγωνιστική για Ομόνοια, Ανόρθωση και ΑΕΚ Καραβά

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αγνώριστος ο Παναθηναϊκός, έχασε με κάτω τα χέρια από τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Ομόνοια… η «εφτάσφαιρη»!

Φούτσαλ

|

Category image

Ρατσκόφ: «Βάλαμε δύσκολα σε εμάς - Δύσκολο να είσαι διαιτητής»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η «τριάρα» του Άρη απέναντι στον Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με πρωταγωνιστεί τον Ρολς η ΕΝΠ πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στον Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα για τον Άρη με «τριάρα» στον Ακρίτα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η πράσινη αποστολή που θα ταξιδέψει στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Τραυματισμοί και ιώσεις προβληματίζουν ενόψει Πανσερραϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Αποδείξεις ότι αλλάζει πρόσωπο!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη