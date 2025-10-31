Ανατροπή και εξάρα για την ΑΕΚ – Πρωταγωνιστές Ιακώβου και Παπασπύρου (Βαθμολογία)

Η ΑΕΚ Λάρνακας επικράτησε με 6-2 του Απόλλωνα για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Futsal, πετυχαίνοντας μεγάλη ανατροπή και ανεβαίνοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας, πίσω από την Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ.

Οι «γαλάζιοι» της Λεμεσού προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με τέρμα του Παναγιώτου (0-1), σκορ που έμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος όμως, η ΑΕΚ μπήκε φουριόζα, βρίσκοντας ρυθμό και ανατρέποντας πλήρως το παιχνίδι.

Πρωταγωνιστές της ανατροπής ήταν οι Ιακώβου και Παπασπύρου, που σκόραραν από δύο φορές ο καθένας, οδηγώντας την ομάδα τους στη νίκη. Τα άλλα δύο γκολ των «κιτρινοπράσινων» σημείωσαν οι Κουππάρη και Κόκκινος.

Για τον Απόλλωνα, ο Ρίφκη είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 2-2, προτού η ΑΕΚ πάρει τον πλήρη έλεγχο και «καθαρίσει» το ματς με έξι γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα απότελεσματα και η βαθμολογία:

ΑΕΚ - Απόλλων 6-2

Δόξα Παλαιομετόχου - Ομόνοια 1-7

Αθηαίνου AC - Ελπίδα Αστρομερίτη 5-7



