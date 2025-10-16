Πήρε το ένα ντέρμπι η ΑΕΚ, ισόπαλο το άλλο στην Λεμεσό

Στον πρώτο χρονικά αγώνα της Πέμπτης, ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ έμειναν στο ισόπαλο 1-1. Προηγήθηκε στο 2ο λεπτό ο ΑΠΟΕΛ με τον Περέϊρα και ισοφάρισε η ΑΕΛ στο 31ο λεπτό με τον Παναγιώτη Σκαρπάρη.

Στον αγώνα που μεταδόθηκε απευθείας από τη Cytavision μεταξύ Skylink ΑΕΚ - Ομόνοια Λευκωσίας, μετά από συναρπαστική εξέλιξη στο σκορ, επικράτησε με 4-3 η ΑΕΚ και έφτασε στους έξι βαθμούς.

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό με τον Κωνσταντίνο Ιακώβου και στο 14ο λεπτό ο Νικόλας Κουππαρή ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 2-0.

Η Ομόνοια μείωσε στο 22ο λεπτό με τον Ανδρέα Σάββα και στο 29ο λεπτό ο Αλέξανδρος Γεωργίου πέτυχε το 3-1 για την ΑΕΚ, αλλά στο 34ο λεπτό ο Αλέξης Τσίτσος μείωσε σε 3-2 για την Ομόνοια.

Ένα λεπτό πριν από το φινάλε ο Κλεόβουλος Μιχαήλ ισοφάρισε σε 3-3 και στην αμέσως επόμενη επίθεση της η ΑΕΚ σκόραρε με τον Χρυσόστομο Παπασπύρου και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη (4-3).

Δεύτερη σερί νίκη για την Ένωση Νέων Λατσιών, που απόψε επικράτησε με 9-6 της Δόξας Παλαιομετόχου και έφτσε στους έξι βαθμούς.

Η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με τις αναμετρήσεις Ελπίδα Αστρομερίτη - Απόλλωνας και Αθηαίνου AC - Αραράτ.