Ξεκίνημα στη νέα εποχή!

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξεκινά απόψε το νέο πρωτάθλημα φούτσαλ, στο οποίο επιχειρείται μία προσπάθεια αναδιοργάνωσης έπειτα από μία περίοδο φθίνουσας πορείας. Η καθίζηση των προηγούμενων χρόνων λειτούργησε ως αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση του αθλήματος και στην προσέλκυση νέου ενδιαφέροντος. Στη νέα αγωνιστική περίοδο θα λάβουν μέρος δέκα ομάδες.

Η δράση αρχίζει απόψε με τον ΑΠΟΕΛ, που επιστρέφει στο άθλημα, να φιλοξενεί στο Λευκόθεο στις 19:30 την Ελπίδα Αστρομερίτη. Από εκεί και πέρα, την Πέμπτη (09/10) θα γίνουν οι αγώνες Ομόνοια-ΑΕΛ (19:00), Ένωση Νέων Λατσιών - Αθηένου AC (20:30) και Απόλλων - Αραράτ (20:30), ενώ την Παρασκευή το Δόξα Παλαιομετόχου - Skylink ΑΕΚ Λάρνακας (20:00).

Συνοπτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

Τετάρτη 08.10.2025

19:30 ΑΠΟΕΛ - Ελπίδα Αστρομερίτη (Λευκόθεο)

Πέμπτη 09.10.2025

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΛ (Τάσσος Παπαδόπουλος / Ελευθερία)

20:30 Ένωση Νέων Λατσιών - Αθηαίνου AC (Μελκονιάν)

20:30 Απόλλων - Αραράτ (Κλειστή αίθουσα Απόλλων Λεμεσού)

Παρασκευή 10.10.2025

20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Skylink ΑΕΚ Λάρνακας (Μελκονιάν)