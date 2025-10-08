Ανεβάζει στροφές ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τη διακοπή του πρωταθλήματος, για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, επιθυμεί να εκμεταλλευτεί ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ώστε να θέσει άμεσα εαυτόν στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ένα από τα πρόσωπα που έχει χάσει το πρώτο μέρος της φετινής σεζόν στον Ολυμπιακό είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Ουκρανός επιθετικός τραυματίστηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας στην Ολλανδία και στη συνέχεια επέστρεψε στις προπονήσεις, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τον συμπεριλαμβάνει κανονικά στην «ερυθρόλευκη» για τα φιλικά με τη Νάπολι και την Ίντερ επί ιταλικού εδάφους.

Ο διεθνής σέντερ φορ έπαιξε ως βασικός στον αγώνα με τους «παρτενοπέι» και πριν από την αναμέτρηση με τους Μιλανέζους παραπονέθηκε για ενοχλήσεις, επιστρέφοντας νωρίτερα στην Αθήνα για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Παρότι δεν διαπιστώθηκε κάτι, εκείνος επέμενε πως έχει πρόβλημα και από τότε δεν έχει βρεθεί σε αποστολή των νταμπλούχων Ελλάδας, για τα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, το Champions League και το Κύπελλο.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες ο Γιάρεμτσουκ έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις και όλα δείχνουν πως ανεβάζει στροφές για να καλύψει το χαμένο έδαφος, θέτοντας σύντομα εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για τις απαιτητικές υποχρεώσεις των Πειραιωτών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι τραυματίες (Ροντινέι, Ρέτσος, Στρεφέτσα και Γκαρθία) βρέθηκαν στον Ρέντη για να ακολουθήσουν τα προγράμματά τους.

 

 

