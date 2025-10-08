Συνεχίζει με Φαζ Καν η Ελένα Κουλιτσένκο...

Αποτελεί την τελευταία τριετία την κορυφαία Κύπρια αθλήτρια στίβου, με βάση τα αποτελέσματα στις διεθνείς διοργανώσεις. Το 2024 έγινε η πρώτη Κύπρια γυναίκα αθλήτρια στίβου που αναδεικνύεται Ολυμπιονίκης, κατακτώντας την 7η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στο άλμα σε ύψος. Σε δύο συνεχόμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό τού ύψους, κερδίζοντας τη 13η θέση το 2023 στη Βουδαπέστη και την 9η στο φετινό τού Τόκιο, ενώ στον κλειστό στίβο, κέρδισε φέτος την 7η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τής Νανζίνγκ. Αναδείχθηκε δύο φορές χρυσή πρωταθλήτρια στα πανεπιστημιακά πρωταθλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ολοκληρώνοντας φέτος τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο τής Τζιόρτζια.

Στο 2024 ανέβασε το παγκύπριο ρεκόρ στο άλμα σε ύψος γυναικών στο 1,97μ. και τη φετινή χρονιά βελτίωσε και το παγκύπριο ρεκόρ στον κλειστό στίβο, ξεπερνώντας το 1,95μ. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης στο ύψος, έχοντας ανέβει για 15 εβδομάδες και στο Νο8!!! Η Ελένα Κουλιτσένκο, στα 23 της μόλις χρόνια, είναι έτοιμη πλέον να χαράξει νέα πορεία στην αθλητική της καριέρα, ανοίγοντας καινούριο κεφάλαιο στη ζωή της, «απελευθερωμένη» από το υποχρεωτικό δύσκολο πρόγραμμα των αμερικανικών πανεπιστημίων. Τώρα πια, θα έχει την απόλυτη ευθύνη για την προετοιμασία της, το πρόγραμμά της και τις διεθνείς συμμετοχές της. Θα μπορέσει να συμμετάσχει για πρώτη φορά στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ θα γνωρίσει από κοντά και τις σημαντικές διοργανώσεις των Κοινοπολιτειακών Αγώνων, των Μεσογειακών Αγώνων και των Βαλκανικών Πρωταθλημάτων. Από τη στιγμή που θα ζει στην Ευρώπη, θα μπορεί να επιλέγει και τη συμμετοχή της σε διάφορα διεθνή μίτινγκ, προσμένοντας και τις προσκλήσεις για τα Ντάιαμοντ Λιγκ.

Το νέο αυτό πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της, η Ελένα Κουλιτσένκο, αποφάσισε να το ανοίξει υπό τις οδηγίες τού Βρετανού προπονητή Φαγιάζ Φαζ Καν, χωρίς ωστόσο να αποφασίσει ακόμη τη μόνιμη βάση της. Ο 59χρονος Καν, ήταν και αυτός αθλητής τού ύψους (ως Φαγιάζ Αχμέντ) με ατομική επίδοση τα 2,21μ. και ως προπονητής οδήγησε τον συμπατριώτη του Ρόμπι Γκράμπαρζ στο ασημένιο μετάλλιο στο ύψος, στους Ολυμπιακούς τού Λονδίνου το 2012. Είναι ο νυν προπονητής τής Αυστραλής Ελέανορ Πάτερσον, η οποία το 2022 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο τού Όρεγκον και το 2023 στη Βουδαπέστη το ασημένιο, ενώ πέρσι ήταν χάλκινη Ολυμπιονίκης στο Παρίσι.

Με την Ελένα Κουλιτσένκο, συζητήσαμε αρχικά την τελευταία εμφάνισή της στο 2025, που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο, όπου κατέλαβε την εξαιρετική 9η θέση και έγινε η πρώτη Κύπρια αθλήτρια με δύο τελικούς σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα! Μιλήσαμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της, που ήταν η τετραετής φοίτησή της στο Πανεπιστήμιο τής Τζιόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου κατέγραψε τεράστιες επιτυχίες και τα νέα παγκύπρια ρεκόρ. Και κλείσαμε τη συνομιλία μας με το νέο της αθλητικό ταξίδι, με βάση την Ευρώπη, τη συνεργασία της με τον Φαζ Καν και τις προσδοκίες της στο απαιτητικό 2026.

Το Παγκόσμιο τού Τόκιο...

Ερ.: Αρχικά, πες μας πώς έζησες αυτήν την εμπειρία τόσο αργά στη χρονιά, σε ένα καταπληκτικό στάδιο, το οποίο ήταν γεμάτο από ενθουσιώδεις Ιάπωνες φιλάθλους; Τι είναι αυτό που κρατάς από τη φετινή παρουσία σου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα;

«Το μεγαλύτερο δίδαγμα που αποκόμισα από αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν η αίσθηση ότι ανήκω πραγματικά στη μεγάλη σκηνή και ότι είμαι πιο δυνατή από ό,τι νομίζω. Είχα πολλές αμφιβολίες πριν από τη διοργάνωση, επειδή η προετοιμασία μου δεν ήταν τέλεια, αλλά έμαθα ότι δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να πετύχεις τον στόχο σου».

Ερ.: Σε είδαμε στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις να κρατάς ένα τετράδιο στη διάρκεια των αγώνων σου. Τι γράφεις σε αυτό;

«Στο σημειωματάριό μου, μου αρέσει να γράφω όλες τις λεπτομέρειες για την προσέγγισή μου, όλα όσα προσπαθώ να εκτελέσω, πώς νιώθω και μικρές σημειώσεις για να ανεβάσω τον εαυτό μου».

Ερ.: Σε κάθε βήμα σου, βλέπουμε την οικογένειά σου να είναι πάντα στο πλευρό σου και να ταξιδεύει ακόμα και στο Τόκιο για να σε παρακολουθήσει και να σε στηρίξει. Πρέπει να είσαστε πολύ δεμένοι ως οικογένεια και να έχετε πολλή αγάπη μεταξύ σας. Πες μας δυο λόγια γι’ αυτούς τούς πολύ όμορφους οικογενειακούς δεσμούς...

«Η οικογένειά μου σημαίνει τα πάντα για μένα. Είμαι ατελείωτα ευγνώμων που τους έχω στο πλευρό μου, ό,τι και να συμβεί. Είναι περήφανοι για μένα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα ή τις επιδόσεις μου και αυτό είναι πραγματικά η μεγαλύτερη ευλογία».

Η υπέροχη φοιτητική τετραετία στην Τζιόρτζια...

Στις 14 Ιουνίου ολοκλήρωσες μία υπέροχη τετραετία στο Πανεπιστήμιο τής Τζιόρτζια στις ΗΠΑ, εκεί όπου ουσιαστικά ωρίμασες, και από μία νεαρή κοπέλα έγινες γυναίκα. Τέσσερα χρόνια αξέχαστα, στη διάρκεια των οποίων ωρίμασες και ως αθλήτρια, ανέβηκες πάρα πολύ ψηλά στο αγώνισμά σου και σταθεροποιείσαι στις 10 κορυφαίες αθλήτριες στον κόσμο στο άλμα σε ύψος.

Ερ.: Κάνοντας τον απολογισμό σου, τώρα που είσαι και πιο ήρεμη, πώς θα φέρνεις στο μυαλό σου αυτήν την τετραετία; Τι είναι αυτό που θα θυμάσαι πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη;

«Το Πανεπιστήμιο της Τζιόρτζια ήταν μια απίστευτη εμπειρία που με διαμόρφωσε και ως άτομο και ως αθλήτρια. Είμαι πολύ ευγνώμων για όλα όσα έκαναν για μένα οι προπονητές, οι συναθλητές, οι φίλοι και οι θαυμαστές μου. Εκεί ερωτεύτηκα ξανά τον στίβο και βρήκα το πάθος μου για το άλμα σε ύψος».

Ερ.: Ποια θεωρείς την κορυφαία στιγμή σου στην Αμερική;

«Το αποκορύφωμα της κολεγιακής μου καριέρας ήταν σίγουρα το τελευταίο πρωτάθλημα NCAA, στο οποίο κέρδισα και τον ατομικό, αλλά και τον ομαδικό τίτλο. Ήταν μια δύσκολη σεζόν, αλλά έμαθα πώς να εκτελώ και να κερδίζω όταν έχει σημασία.

Ερ.: Στο Πανεπιστήμιο της Τζιόρτζια συνεργάστηκες με αρκετά καλούς προπονητές, όπως ο Τζέιμς Τόμας και ο Ράιαν Μπέιλι, οι οποίοι σε βοήθησαν στο να βελτιωθείς εντυπωσιακά ως αθλήτρια. Τι κρατάς από αυτές τις συνεργασίες και τι θα τους έλεγες σαν έναν αποχαιρετισμό;

«Η συνεργασία με τους δύο προπονητές μου ήταν καταπληκτική. Ήταν ειλικρινά ο τέλειος συνδυασμός... Με τον κόουτς Τόμας έγινα πιο δυνατή αθλήτρια ψυχικά και σωματικά, και με τον κόουτς Μπέιλι εστιάσαμε βαθιά στην τεχνική ακρίβεια. Η συνεργασία και η μάθηση από τους δύο τους ήταν ανεκτίμητη».

Το νέο κεφάλαιο στη ζωή της...

Τώρα, η καθημερινότητά σου υποχρεωτικά θα είναι διαφορετική και κάπως πιο... ανθρώπινη, για μία νεαρή αθλήτρια, η οποία στα 23 της χρόνια θα φτιάχνει χωρίς περιορισμούς τα όνειρά της για διάκριση σε κάθε μεγάλη διοργάνωση.

Ερ.: Αρχικά, έχεις αποφασίσει ποια θα είναι η πρώτη σου προπονητική στέγη στην Ευρώπη; Με ποιον προπονητή θα συνεργαστείς;

«Αυτήν τη στιγμή, ακόμα οριστικοποιώ κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τη μόνιμη βάση προπόνησής μου, αλλά έχω ήδη αποφασίσει να ξεκινήσω να συνεργάζομαι με τον Φαζ Καν (Fuzz Caan). Είναι ένας εξαιρετικός ειδικός, ο οποίος αυτήν τη στιγμή προπονεί την Eleanor Patterson, και είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το μέλλον! Είχα ακούσει πολλά καλά πράγματα γι’ αυτόν και, αφού συναντηθήκαμε στο Τόκιο και είχαμε μια μακρά συζήτηση, κατάλαβα ότι ήταν η σωστή επιλογή».

Ερ.: Ποιες είναι οι αρχικές προσδοκίες σου στη νέα σου συνεργασία;

«Οι στόχοι μου παραμένουν οι ίδιοι κάθε χρόνο: να γίνω καλύτερη αθλήτρια και καλύτερος άνθρωπος».

Ερ.: Πότε θα αρχίσεις την προετοιμασία για το 2026;

«Θα ξεκινήσω ελαφριά προπόνηση σε μια εβδομάδα για να ξαναβρώ τη φόρμα μου, και η σοβαρή προετοιμασία θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο. Η ομάδα μας σχεδιάζει ένα προπονητικό camp στη Νότια Αφρική, το οποίο περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία».

Ερ.: Η νέα χρονιά θα είναι και αυτή απαιτητική, αλλά και εντελώς διαφορετική, καθώς θα έχεις εσύ την ευχέρεια να επιλέξεις σε ποιες διοργανώσεις θα λάβεις μέρος. Ωστόσο, θα σου δοθεί η ευκαιρία να λάβεις για πρώτη φορά μέρος σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, στους Μεσογειακούς και τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες... Πώς σού φαίνονται αυτές οι νέες προκλήσεις; Πώς βλέπεις το 2026 και τι προσβλέπεις σε αυτό;

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιτέλους θα μπορέσω να συμμετάσχω σε όλους αυτούς τους αγώνες! Όταν ήμουν στις ΗΠΑ, συχνά ένιωθα το «φόβο της απώλειας». Τώρα, είμαι έτοιμη να στοχεύσω σε μετάλλια, να ξεπεράσω τα όριά μου και να πηδήξω ψηλότερα από ποτέ».

Ερ.: Από τα αποτελέσματά σου αναμένουμε ότι θα δεχθείς προσκλήσεις συμμετοχής και για τα Ντάιαμοντ Λιγκ. Είναι ένας από τους στόχους σου η συμμετοχή σε αυτές τις εξαιρετικές διοργανώσεις;

«Σίγουρα περιμένω περισσότερες προσκλήσεις σε κορυφαίους αγώνες! Έχω ήδη λάβει αρκετές φέτος, αλλά το πρόγραμμά μου δεν μου επέτρεψε να συμμετάσχω. Το 2026, θα κάνω το καλύτερο δυνατόν για να ανταγωνιστώ τους καλύτερους του κόσμου στα Ντάιαμοντ Λιγκ».

Ερ.: Κλείνοντας αυτήν τη συνομιλία μας, τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στην Ομοσπονδία σου και στους Κύπριους φιλάθλους;

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ομοσπονδία και όλους όσοι με υποστηρίζουν. Χωρίς εσάς, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Είναι πραγματική ευλογία να έχω μια τόσο υπέροχη ομάδα να με υποστηρίζει!!!».

ΚΟΕΑΣ