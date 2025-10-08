Με άρωμα Κύπρου το ιστορικό ραντεβού του Πράσινου Ακρωτηρίου για το Μουντιάλ

Το Πράσινο Ακρωτήρι ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική στιγμή της ιστορίας του και στο προσκήνιο βρίσκονται τρεις παίκτες που αγωνίζονται ή αγωνίστηκαν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γίνουν κομμάτι της ιστορίας της χώρας!

Ο λόγος για τον Ουίλι Σεμέδο της Ομόνοιας, τον Γκάρι Ροντρίγκες του Απόλλωνα Λεμεσού, και τον πρώην τερματοφύλακα της ΑΕΛ, Βοζίνια. Τρεις ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν πολύ καλά το κυπριακό ποδόσφαιρο και πλέον βρίσκονται μια ανάσα από την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με την εθνική τους ομάδα.

Σήμερα στις 16:00, το Πράσινο Ακρωτήρι αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιβύη και με νίκη εξασφαλίζει για πρώτη φορά στην ιστορία του τη συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ!

Σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας, θα έχει δεύτερη ευκαιρία στις 13 Οκτωβρίου στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Εσουατίνι.