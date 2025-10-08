Ιστορικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ποδοσφαιριστών!

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε, με ποσοστό άνω του 80%, τα αιτήματα της FIFPRO Europe για το αγωνιστικό πρόγραμμα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη βιωσιμότητα του ποδοσφαίρου.

Με ανακοίνωσή της η FIFPRO Europe χαιρετίζει την υιοθέτηση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον αθλητισμό και τονίζει ότι πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή για τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών και το μέλλον του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Η FIFPRO Europe συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της έκθεσης, τόσο μέσω ακροάσεων όσο και με έγγραφες τοποθετήσεις.

Ύψιστη προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει με το ψήφισμα για πρώτη φορά ρητά ότι οι κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ισχύουν και για τους επαγγελματίες αθλητές. Οι Ευρωβουλευτές ζητούν «προληπτική διαχείριση κινδύνων κατά την ανάπτυξη και εποπτεία των πολιτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τα ταξίδια, τα αγωνιστικά καλεντάρια και η ταυτόχρονη διεξαγωγή πολλών διοργανώσεων». Αυτή είναι μια απάντηση στην άνευ προηγουμένου υπερβολική επιβάρυνση από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

«Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή όσον αφορά την ευημερία των ποδοσφαιριστών», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFPRO Europe, David Terrier. «Για πολύ καιρό οι ανησυχίες μας για την υγεία και την ασφάλειά μας αγνοούνταν στις αποφάσεις για το αγωνιστικό καλεντάρι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ένα σαφές μήνυμα: Οι ποδοσφαιριστές είναι εργαζόμενοι και η ευημερία τους πρέπει να προστατεύεται με τα ίδια πρότυπα επαγγελματικής υγείας που ισχύουν για κάθε άλλον εργαζόμενο στην Ευρώπη. Το καλεντάρι των αγώνων έχει καταστεί μη βιώσιμο και αυτή η απόφαση αναγνωρίζει ότι το αίτημα για την προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών και το αίτημα της συμμετοχής των ποδοσφαιριστών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων δεν αποτελούν μόνο κοινή λογική αλλά και νομική απαίτηση».

Επιβεβαίωση της ανάγκης για συλλογική διακυβέρνηση

Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ενισχύει με ξεκάθαρο τρόπο τις αρχές της συλλογικής διακυβέρνησης και της εκπροσώπησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η έκθεση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της FIFPRO Europe, «χαιρετίζει τις προσπάθειες για συλλογική διακυβέρνηση και ενθαρρύνει περαιτέρω βήματα προς την ενίσχυση της εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων μερών στις αποφάσεις, με ιδιαίτερη δέσμευση για τη συμμετοχή των αθλητών και των φιλάθλων». Παράλληλα, το ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο στον αθλητισμό ως βασική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Το Δίκαιο της ΕΕ στον αθλητισμό

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του ανταγωνισμού στον αθλητισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η παρέμβαση αυτή έρχεται την ώρα που η FIFPRO Europe και Ευρωπαϊκές Λίγκες έχουν καταθέσει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της FIFA, επισημαίνοντας πως οι αντικρουόμενοι ρόλοι της τελευταίας ως ρυθμιστικού φορέα και διοργανώτριας δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να χρησιμοποιεί τη ρυθμιστική της εξουσία για την προώθηση εμπορικών συμφερόντων εις βάρος των κοινωνικών εταίρων.

Επόμενα βήματα

Το ψήφισμα αναφέρεται επίσης σε μια σειρά από σημαντικές προτεραιότητες για τους ποδοσφαιριστές, όπως η προστασία των ανηλίκων στο σύστημα μεταγραφών, η ρύθμιση των διαμεσολαβητών, η στήριξη της διπλής καριέρας, η διά βίου μάθηση, η ψυχική υγεία και η προσαρμογή μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση.

Στην ανακοίνωσή της η FIFPRO Europe καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη FIFA και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο ποδόσφαιρο να ενεργήσουν άμεσα επί των συστάσεων του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ταυτόχρονα η FIFPRO Europe εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους εισηγητές της έκθεσης και την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας για τη συνεχή τους προσπάθεια και την ακλόνητη δέσμευσή τους στην προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας των αθλητών σε ολόκληρη την Ευρώπη.