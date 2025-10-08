Μόνο ο Κουλιμπαλί!

Σε μια απαιτητική σεζόν με συνεχόμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ένας παίκτης ξεχωρίζει για τη συνέπεια του...

Ο λόγος για τον Σενού Κουλιμπαλί, ο οποίος έχει καθοριστικό ρόλο στη φετινή πορεία της Ομόνοιας.

Ο ικανός Αφρικανός αμυντικός είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του ρόστερ που έχει αγωνιστεί σε όλα τα επίσημα παιχνίδια της ομάδας, χωρίς να χάσει ούτε λεπτό συμμετοχής! Από την προκριματική φάση του UEFA Conference League, μέχρι κάθε ματς του κυπριακού πρωταθλήματος, καθώς και στην αναμέτρηση της φάσης των ομίλων, ο Κουλιμπαλί παραμένει σταθερά παρών και αναντικατάστατος στα πλάνα του Χένινγκ Μπεργκ.

Μέχρι στιγμής, ο διεθνής άσος έχει καταγράψει 1.200 αγωνιστικά λεπτά, επιβεβαιώνοντας το πόσο απαραίτητος είναι στον σχεδιασμό της ομάδας. Ωστόσο, η προσφορά του δεν περιορίζεται μόνο στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Κουλιμπαλί έχει συμβάλει ουσιαστικά και στο επιθετικό κομμάτι, με δύο γκολ – απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ και την ΑΕΛ.