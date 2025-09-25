Σήκωσε το τρίτο Σούπερ Καπ η ΑΕΛ, με εξάρα επί της Ομόνοιας

Τον τρίτο τίτλο Σούπερ Καπ στην ιστορία της και μάλιστα συνεχόμενο (σ.σ. αφού έχει κατακτήσει το τρόπαιο και τις δυο προηγούμενες χρονιές, πανηγυρίζει η φουτσαλική ΑΕΛ, η οποία νίκησε με 6-2 την Ομόνοια, σε αγώνα που έγινε στο Κίτιον.

Οι πρωταθλητές επέβαλλαν τον ρυθμός τους από την αρχή του παιχνιδιού απέναντι στους κυπελλούχους και κατάφεραν από το πρώτο ημίχρονο να βάλουν τις βάσεις για την επικράτηση, μπαίνοντας μπροστά με δυο γκολ από τους Σωκράτους (16’) και Χατζηγεωργίου (18’). Τα πράγματα έγιναν πιο απλά στο δεύτερο μέρος, με τον Σκαρπάρη να βρίσκει δυο φορές δίχτυα (24’, 38’), ενώ ενδιάμεσα σκόραραν και οι Ελ Κέμπε (29’) και Κωνσταντίνου (37’). Οι πράσινοι μείωσαν στο σκορ με αυτογκόλ του Κάντζο στο 33’ και τέρμα του Σάββα στο 40’. ΑΕΛ: Κωνσταντίνου, Κρέκος, Κάντζο, Χατζηγεωργίου, Σκαρπάρης (αρχική πεντάδα), Παναγή, Ανδρέου, Σωκράτους, Ελ Κέμπε, Σπύρου, Ριαλάς, Αναστασιάδης, Χατζημανώλη, Γκίλμπερτ. Ομόνοια: Στυλιανού, Λακούφης, Μιχαήλ, Σάββα, Τσίτσος (αρχική πεντάδα), Δήμου, Γ. Σκαμπύλης, Λοϊζου, Ορφανίδης, Ιωάννου, Φιλίππου.