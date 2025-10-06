Ομόνοια - ΑΕΛ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής)
Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Πρωταθλήματος Futsal 2025 - 2026 που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δέκα ομάδων.
Όπως ήδη ανακοινώθηκε, η πρώτη φάση του Πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί στις 18 αγωνιστικές.
Η αυλαία θα ανοίξει την ερχόμενη Τετάρτη 8 Οκτωβρίου με την αναμέτρηση ΑΠΟΕΛ - Ελπίδα Αστρομερίτη.
Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΛ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 08.10.2025
19:30 ΑΠΟΕΛ - Ελπίδα Αστρομερίτη (Λευκόθεο)
Πέμπτη 09.10.2025
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΛ (Τάσσος Παπαδόπουλος / Ελευθερία)
20:30 Ένωση Νέων Λατσιών - Αθηαίνου AC (Μελκονιάν)
Παρασκευή 10.10.2025
20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Skylink ΑΕΚ Λάρνακας (Μελκονιάν)
20:30 Απόλλων - Αραράτ (Κλειστή αίθουσα Απόλλων Λεμεσού)