Ομόνοια - ΑΕΛ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής)

Όπως ήδη ανακοινώθηκε, η πρώτη φάση του Πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί στις 18 αγωνιστικές.

Η αυλαία θα ανοίξει την ερχόμενη Τετάρτη 8 Οκτωβρίου με την αναμέτρηση ΑΠΟΕΛ - Ελπίδα Αστρομερίτη.

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΛ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 08.10.2025

19:30 ΑΠΟΕΛ - Ελπίδα Αστρομερίτη (Λευκόθεο)

Πέμπτη 09.10.2025

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΛ (Τάσσος Παπαδόπουλος / Ελευθερία)

20:30 Ένωση Νέων Λατσιών - Αθηαίνου AC (Μελκονιάν)

Παρασκευή 10.10.2025

20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Skylink ΑΕΚ Λάρνακας (Μελκονιάν)

20:30 Απόλλων - Αραράτ (Κλειστή αίθουσα Απόλλων Λεμεσού)