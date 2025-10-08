ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μέσι σε Αλμπα: «Ποιός θα μου δίνει ασίστ τώρα»;...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μέσι σε Αλμπα: «Ποιός θα μου δίνει ασίστ τώρα»;...

 Λίγες ημέρες μετά τον Σέρχιο Μπουσκέτς, ο Ζόρντι Άλμπα ανακοίνωσε την απόφαση του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Οπως ήταν φυσικό, ο έμπειρος άσος δέχθηκε πολλά μηνύματα, ενώ αυτό που ξεχωρίζει είναι του Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο έπαιξαν μαζί επί σειρά ετών στην Μπαρτσελόνα και στην Ιντερ Μαϊάμι.

Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο «pulga» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ, Ζόρντι. Θα μου λείψεις πολύ. Μετά από όλα όσα περάσαμε μαζί, θα είναι περίεργο να κοιτάζω αριστερά μου και να μην σε βλέπω εκεί... Είναι τρελό πόσες ασίστ μου έχεις δώσει όλα αυτά τα χρόνια... Ποιος θα κάνει αυτές τις πάσες τώρα;;;»... 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η απόφαση της ΑΕΛ για Κονσεϊσάο

ΑΕΛ

|

Category image

Λεβέντης: «Άλλος αέρας με Μαρτίνς - 1700 εισιτήρια με Άρη...»

ΑΕΛ

|

Category image

Tόπο στα νιάτα!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ρονάλντο: «Θέλω να παίξω για μερικά χρόνια ακόμη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με άρωμα Κύπρου το ιστορικό ραντεβού του Πράσινου Ακρωτηρίου για το Μουντιάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιστορικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ποδοσφαιριστών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Χάποελ – Μακάμπι για την Ευρωλίγκα

EUROLEAGUE

|

Category image

Μέσι σε Αλμπα: «Ποιός θα μου δίνει ασίστ τώρα»;...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο ο Κουλιμπαλί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστρέφει στην Άντερλεχτ το καλοκαίρι ο Λουκάκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνημα στη νέα εποχή!

Φούτσαλ

|

Category image

Συνεχίζει το κυνήγι του Γκεΐ η Λίβερπουλ, τον θέλει ελεύθερο ενόψει καλοκαιριού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζέραρντ: «Στη δική μου γενιά στην εθνική ήμασταν εγωιστές και ηττοπαθείς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιότητα, εμπειρία, χαρακτήρας και κορυφή!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αμφίβολη η συμμετοχή του Εμπαπέ στους αγώνες της Γαλλίας λόγω τραυματισμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη