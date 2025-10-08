Μέσι σε Αλμπα: «Ποιός θα μου δίνει ασίστ τώρα»;...

Λίγες ημέρες μετά τον Σέρχιο Μπουσκέτς, ο Ζόρντι Άλμπα ανακοίνωσε την απόφαση του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Οπως ήταν φυσικό, ο έμπειρος άσος δέχθηκε πολλά μηνύματα, ενώ αυτό που ξεχωρίζει είναι του Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο έπαιξαν μαζί επί σειρά ετών στην Μπαρτσελόνα και στην Ιντερ Μαϊάμι.

Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο «pulga» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ, Ζόρντι. Θα μου λείψεις πολύ. Μετά από όλα όσα περάσαμε μαζί, θα είναι περίεργο να κοιτάζω αριστερά μου και να μην σε βλέπω εκεί... Είναι τρελό πόσες ασίστ μου έχεις δώσει όλα αυτά τα χρόνια... Ποιος θα κάνει αυτές τις πάσες τώρα;;;»...

ΑΠΕ-ΜΠΕ