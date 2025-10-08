ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λεβέντης: «Άλλος αέρας με Μαρτίνς - 1700 εισιτήρια με Άρη...»

Λεβέντης: «Άλλος αέρας με Μαρτίνς - 1700 εισιτήρια με Άρη...»

Η νίκη της ΑΕΛ επί της Ανόρθωσης φέρνει ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα στη σεζόν, με τον εκπρόσωπο Τύπου της ομάδας, Νικόλα Λεβέντη, να μιλά στον ΣΠΟΡ FM για την αλλαγή που έχει φέρει ο Μαρτίνς, το κλίμα στα αποδυτήρια, τα αγωνιστικά δεδομένα και τη δύσκολη συνέχεια, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με τον Άρη.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Όπως τόνισε, η νίκη επί της Ανόρθωσης είχε ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να έχει και συνέχεια, αφού στόχος είναι η σταθεροποίηση της εικόνας της ομάδας. Ο Μαρτίνς, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει φέρει έναν εντελώς διαφορετικό αέρα στα αποδυτήρια, με νέα φιλοσοφία και περισσότερη όρεξη για δουλειά. Παρόλο που η ενδεκάδα με την Ανόρθωση ήταν σχεδόν ίδια με αυτή απέναντι στην Ομόνοια, η διαφορά στην ενέργεια και την ψυχολογία ήταν αισθητή. Ο Λεβέντης σημείωσε πως ο νέος τεχνικός πιστεύει σε όλους τους ποδοσφαιριστές, ακόμα και σε εκείνους που είχαν μείνει στο περιθώριο επί της προηγούμενης τεχνικής ηγεσίας, αναφέροντας ως παράδειγμα την επιστροφή του Εμανισίμουε, η οποία θεωρείται πολύ σημαντική για τη συνέχεια.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός πως οι Κύπριοι παίκτες δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από τον κόσμο, αναφέροντας τον Φραντζή ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο οποίος είχε καλή παρουσία απέναντι στην Ανόρθωση. Η ήττα από τον Ακρίτα, όπως είπε, ήταν εκείνη που έπρεπε να αποφευχθεί, όμως πλέον υπάρχει η πίστη ότι η ομάδα μπαίνει σε μια νέα πορεία.

Αναφορικά με το αγωνιστικό σκέλος, ο Κονσεϊσάο υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι με τον Άρη, ενώ θα απουσιάσει από τον αγώνα Κυπέλλου με τον Ύψωνα. Ο Στεφάνοβιτς επιστρέφει επίσης και θα είναι διαθέσιμος. Ο Ζόκε παραμένει αμφίβολος για το ντέρμπι με τον Άρη, με τις πιθανότητες να είναι υπέρ της συμμετοχής του, αλλά χωρίς να υπάρξει ρίσκο. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν στις προπονήσεις, εκτός από τους διεθνείς.

Σημαντική χαρακτήρισε ο Λεβέντης την παρουσία του Παναγιώτη Κυριάκου στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών, τονίζοντας ότι η ομάδα επενδύει πάνω του, ενώ θετική είναι και η παραμονή του Οτσόα στην Κύπρο για να συνεχίσει τη δουλειά με την ομάδα. Διεθνείς υποχρεώσεις έχουν επίσης ο Εμανισίμουε, οι Χριστοδούλου και Παναγή με την Εθνική Νέων, καθώς και ο Ευσταθίου με την Κ19.

Όσον αφορά το παιχνίδι με τον Άρη, η ΑΕΛ αναμένεται να έχει ισχυρή παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες, καθώς ο Άρης δεν εμπίπτει στις ομάδες υψηλού κινδύνου και παραχώρησε 1.700 εισιτήρια στη βόρεια κερκίδα, που αντιστοιχούν στο 10% της χωρητικότητας του γηπέδου, όπως ισχύει για όλες τις ομάδες με μεγάλη προσέλευση φιλάθλων.

 

Διαβαστε ακομη