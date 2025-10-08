Επιστρέφει στην Άντερλεχτ το καλοκαίρι ο Λουκάκου

Για ειλημμένη απόφαση από πλευράς Ρομέλου Λουκάκου, προκειμένου ο διεθνής σέντερ φορ της Νάπολι να επιστρέψει το προσεχές καλοκαίρι στην ομάδα που τον ανέδειξε, την Άντερλεχτ δηλαδή, για να κλείσει την καριέρα του, κάνουν λόγο βελγικά ρεπορτάζ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Het Nieuwsblad», η απόφαση του Λουκάκου να επαναπατριστεί μετά Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει γίνει ήδη γνωστή και στην ομάδα των Βρυξελλών, η οποία την αποδέχτηκε με ικανοποίηση!

Θυμίζουμε ότι ο 31χρονος επιθετικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά του βήματα από τις ακαδημίες της Άντερλεχτ το 2006, ενώ τρία χρόνια αργότερα προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα, όντας σε ηλικία 16 ετών.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Τσέλσι το 2011, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόμα, Ίντερ και Νάπολι, με τον Λουκάκου να δεσμεύεται πάντως με συμβόλαιο με τους «παρτενοπέι» μέχρι το 2027.

