Tόπο στα νιάτα!

Οι αλλαγές στις κλήσεις έριξαν το μέσο όρο...

Με τις αλλαγές στις κλήσεις της Εθνικής Κύπρου ενόψει του εντός έδρας (09/10, 21:45, ΑΕΚ Αρένα) αγώνα με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και ακολούθως εκτός έδρας με το Σαν Μαρίνο (12/10, 16:00), έχει πέσει και ο μέρος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στη διάθεση του Απόστολου Μάντζιου. Κατά σύμπτωση, οι Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Κυριάκου, οι οποίοι κλήθηκαν προχθές μετά από τραυματισμούς παικτών στην αρχική κλήση έχουν γεννηθεί την ίδια ημέρα. Γεννημένοι αμφότεροι στις 5 Μαΐου 2004 είναι οι μικρότεροι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή.

H κλήση τους δεν ήρθε τυχαία, καθώς είναι από τους ποδοσφαιριστές που εξετάζει εδώ και καιρό ο Ελλαδίτης τεχνικός. Πέραν των δύο, για πρώτη φορά κλήση πήρε και ο Ευάγγελος Ανδρέου, που επίσης ήταν υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με... νέο αίμα.

Αγγελόπουλος, Κυριάκου και Ανδρέου είναι ανάμεσα στους 14 παίκτες του ρόστερ της Εθνικής που είναι κάτω των 25 ετών, ενώ μονάχα έξι ποδοσφαιριστές έχουν συμπληρώσει τρεις δεκαετίες της ζωής τους. Ο μεγάλος της... παρέας είναι ο τερματοφύλακας Ζόελ Μολ, ο οποίος βαδίζει προς το 35ο έτος της ηλικίας του, έχοντας γεννηθεί στις 5 Απριλίου 1991. Την ίδια χρονιά, έναν μήνα αργότερα, στις 6 Μαΐου, είχε γεννηθεί ο Άντερσον Κορέια.

Πιο κάτω η λίστα με την ηλικία των 25 ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην κλήση για τους δύο επερχόμενους αγώνες:

  1. Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος 05/05/2004 (21)
  2. Παναγιώτης Κυριάκου 05/05/2004 (21)
  3. Αντώνιο Φώτη 03/11/2003 (22)
  4. Νικόλας Κούτσακος  14/11/2003 (22)
  5. Λοϊζος Λοϊζου 18/07/2003 (22)
  6. Γιάννης Σατσιάς 28/12/2002 (23)
  7. Ευάγγελος Ανδρέου 24/09/2002 (23)
  8. Στέλιος Ανδρέου 24/09/2002 (23)
  9. Χαράλαμπος Χαραλάμπους 04/04/2002 (23)
  10. Αντρέας Σιήκκης  13/01/2002 (23)
  11. Έκτωρ Κυπριανού 27/05/2001 (24)
  12. Ανδρόνικος Κακουλλής 03/05/2001 (24)
  13. Μαρίνος Τζιωνής 16/07/2001 (24)
  14. Νικόλας Παναγιώτου 12/05/2000 (25)
  15. Κώστας Πηλέας 11/12/1998 (27)
  16. Γρηγόρης Κάστανος 30/01/1998 (27)
  17. Γιώργος Μαλεκκίδης 14/07/1997 (28)
  18. Ιωάννης Πίττας 10/07/1996 (29)
  19. Ιωάννης Κούσουλος 14/06/1996 (29)
  20. Χαράλαμπος Κυριάκου 09/02/1995 (30)
  21. Νεόφυτος Μιχαήλ 16/12/1993 (32)
  22. Κωνσταντίνος Λαΐφης 19/05/1993 (32)
  23. Κωστάκης Αρτυματάς 15/04/1993 (32)
  24. Άντερσον Κορέια 06/05/1991 (34)
  25. Ζόελ Μολ 05/04/1991 (34)

 

