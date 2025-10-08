Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Χάποελ – Μακάμπι για την Ευρωλίγκα

Η Ευρωλίγκα φιλοξενεί για πρώτη φορά στην ιστορία της αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ισραηλινές ομάδες. Χάποελ Τελ Αβίβ και Μακάμπι Τελ Αβίβ συναντώνται απόψε στις 21:05 για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, με το παιχνίδι να διεξάγεται στη Σόφια και την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις για τους φίλους του μπάσκετ.

Σύμφωνα με τις αποδόσεις της Stoiximan, η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη δίνεται στο 1.32 για τη νίκη, το ενδεχόμενο ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια προσφέρεται στα 11.00, ενώ η επικράτηση της Μακάμπι αποτιμάται στα 3.80.

Παράλληλα, οι Ενισχυμένες Αποδόσεις της Stoiximan δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στις ατομικές επιδόσεις των παικτών. Το να σημειώσει 16+ πόντους ο Antonio Blakeney προσφέρεται στα 2.75, ενώ το ενδεχόμενο να πετύχει 18+ πόντους ο Lonnie Walker IV αποτιμάται στα 2.87. Τέλος, η επιλογή για τον Daniel Oturu να ξεπεράσει συνολικά τους 23 πόντους, ριμπάουντ και ασίστ συνδυαστικά, δίνεται επίσης στα 2.75.

Με την ιστορική αυτή συνάντηση να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, η Stoiximan προσφέρει μια ολοκληρωμένη στοιχηματική εμπειρία με αποδόσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή του αγώνα.

