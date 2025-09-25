Παρουσιάστηκε επίσημα το νέο τμήμα Futsal του Απόλλωνα!

Η ανακοίνωση από την ομάδα:

Με απόλυτη επιτυχία και σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, στον χώρο «Νότες», η επίσημη παρουσίαση του νεοσύστατου τμήματος Futsal του Απόλλωνα Λεμεσού, με τη στήριξη του Μέγα Χορηγού, της στοιχηματικής εταιρείας CopyBet.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος φίλων του Απόλλωνα, εκπροσώπους από όλα

τμήματα του Σωματείου, την ποδοσφαιρική εταιρεία, την Απόλλων Ladies, στελέχη του Ομίλου Παλαιμάχων καθώς και μέλη του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ., σε μια ατμόσφαιρα ενότητας και αισιοδοξίας.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου, Δρ. Κωνσταντίνος Ρούσος, στον χαιρετισμό του τόνισε τη σημασία της δημιουργίας του νέου τμήματος, αναφερόμενος στο όραμα, τους στόχους και την προοπτική ανάπτυξης του futsal στο Σωματείο. Από πλευράς του Μέγα Χορηγού, ο Διευθυντής της CopyBet, κ. Χριστόφορος Κωνσταντινίδης, εξήγησε τους λόγους που ώθησαν την εταιρεία να στηρίξει το εγχείρημα, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της CopyBet να επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και την κοινωνία.

Εκ μέρους της ομάδας, ο αρχηγός της ομάδας, Νικήτας Παναγιώτου, διαβεβαίωσε ότι οι φουτσαλιστές θα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε κάθε παιχνίδι, τιμώντας τη φανέλα του Απόλλωνα. Ο προπονητής, Χαράλαμπος Δημητρίου (Pampao), δήλωσε περήφανος που είναι ο πρώτος τεχνικός του τμήματος, αναφερόμενος στο σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο στήθηκε η ομάδα.

Από πλευράς ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ., τονίστηκε η χαρά και η περηφάνια για τη δημιουργία νέου τμήματος, με τη δέσμευση ότι οι οργανωμένοι θα είναι δίπλα στην ομάδα futsal όπως και σε κάθε τμήμα του Σωματείου.