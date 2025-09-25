ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρουσιάστηκε επίσημα το νέο τμήμα Futsal του Απόλλωνα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παρουσιάστηκε επίσημα το νέο τμήμα Futsal του Απόλλωνα!

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ η επίσημη παρουσίαση του νεοσύστατου τμήματος Futsal του Απόλλωνα Λεμεσού, στον χώρο «Νότες», με τη στήριξη του Μέγα Χορηγού, CopyBet.

Η ανακοίνωση από την ομάδα:

Με απόλυτη επιτυχία και σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, στον χώρο «Νότες», η επίσημη παρουσίαση του νεοσύστατου τμήματος Futsal του Απόλλωνα Λεμεσού, με τη στήριξη του Μέγα Χορηγού, της στοιχηματικής εταιρείας CopyBet.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος φίλων του Απόλλωνα, εκπροσώπους από όλα

 

τμήματα του Σωματείου, την ποδοσφαιρική εταιρεία, την Απόλλων Ladies, στελέχη του Ομίλου Παλαιμάχων καθώς και μέλη του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ., σε μια ατμόσφαιρα ενότητας και αισιοδοξίας.

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου, Δρ. Κωνσταντίνος Ρούσος, στον χαιρετισμό του τόνισε τη σημασία της δημιουργίας του νέου τμήματος, αναφερόμενος στο όραμα, τους στόχους και την προοπτική ανάπτυξης του futsal στο Σωματείο. Από πλευράς του Μέγα Χορηγού, ο Διευθυντής της CopyBet, κ. Χριστόφορος Κωνσταντινίδης, εξήγησε τους λόγους που ώθησαν την εταιρεία να στηρίξει το εγχείρημα, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της CopyBet να επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και την κοινωνία.

 

Εκ μέρους της ομάδας, ο αρχηγός της ομάδας, Νικήτας Παναγιώτου, διαβεβαίωσε ότι οι φουτσαλιστές θα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε κάθε παιχνίδι, τιμώντας τη φανέλα του Απόλλωνα. Ο προπονητής, Χαράλαμπος Δημητρίου (Pampao), δήλωσε περήφανος που είναι ο πρώτος τεχνικός του τμήματος, αναφερόμενος στο σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο στήθηκε η ομάδα.

Από πλευράς ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ., τονίστηκε η χαρά και η περηφάνια για τη δημιουργία νέου τμήματος, με τη δέσμευση ότι οι οργανωμένοι θα είναι δίπλα στην ομάδα futsal όπως και σε κάθε τμήμα του Σωματείου.

 

Κατηγορίες

ΦουτσαλΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σήκωσε το τρίτο Σούπερ Καπ η ΑΕΛ, με εξάρα επί της Ομόνοιας

Φούτσαλ

|

Category image

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

ΑΕΚ

|

Category image

Ανατροπή: «Χάλασε» η μετακίνηση του Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αυτό έδειξα στα παιδιά...»: Το πείσμα του Κωστούλα «διδάχτηκε» στα αποδυτήρια της Μπράιτον!

Ελλάδα

|

Category image

Κάλεσμα Μαχητών: «Όλοι Παπαδόπουλος για την πρώτη νίκη!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπήκε δυνατά… στα βαθιά ο Οτσόα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γνωρίστε τις μασκότ του Μουντιάλ του 2026!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρουσιάστηκε επίσημα το νέο τμήμα Futsal του Απόλλωνα!

Φούτσαλ

|

Category image

Σημαντικές επιστροφές για τον Χιμένεθ

Ελλάδα

|

Category image

ΠΟΛcasts με τον Λιάσο Λουκά: «Το ποδόσφαιρο είναι σαν το σκάκι»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Δεν συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο 17χρονος «σωτήρας» κόντρα στη Νιούκαστλ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νικάει και τραυματίας ο Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Πρεμιέρα με το δεξί στο Κύπελλο για τον Ηρακλή!

Ελλάδα

|

Category image

«Γλυκοκοιτάζουν» τον Μασούρα στην Ελλάδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη