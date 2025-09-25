Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο φούτσαλ!

Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Κίτιον Αθλητικό Κέντρο και ώρα 19:00, θα διεκδικήσουν ΑΕΛ Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Η ΑΕΛ στην περσινή χρονιά κέρδισε το Πρωτάθλημα όπου αντίπαλος της στην τελική φάση ήταν η Ομόνοια, ενώ η Ομόνοια κατέκτησε το Κύπελλο.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα έγινε ηλεκτρονικά με ευθύνη των διαγωνιζομένων ομάδων και όπως ανακοινώθηκε από τις προηγούμενες ημέρες, δεν θα ανοίξουν ταμεία για πώληση εισιτηρίων στο στάδιο.

Οι θύρες εισόδου θα ανοίξουν στις 17:30. Συγκεκριμένα οι θύρες εισόδου που θα οδηγούν στη δυτική κερκίδα θα είναι για τους φιλάθλους της ΑΕΛ και οι θύρες που οδηγούν στην ανατολική – κεντρική κερκίδα για τους φιλάθλους της Ομόνοιας.

Αγώνες και Αποτελέσματα Super Cup