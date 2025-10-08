ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνεχίζει το κυνήγι του Γκεΐ η Λίβερπουλ, τον θέλει ελεύθερο ενόψει καλοκαιριού

Η Λίβερπουλ συνεχίζει να θέλει τον κεντρικό αμυντικό και αρχηγό της Κρίσταλ Πάλας, Μαρκ Γκεΐ, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι!

Δεν παρατάει την προσπάθεια απόκτησης του Μαρκ Γκεΐ η Λίβερπουλ

Παρά το γεγονός ότι η μεταγραφή του από την Κρίσταλ Πάλας στην τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου του περασμένου καλοκαιριού «ναυάγησε» την τελευταία στιγμή, οι πρωταθλητές Αγγλίας συνεχίζουν να επιθυμούν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. 

Το συμβόλαιο του 25χρονου κεντρικού αμυντικού ολοκληρώνεται σε μερικούς μήνες και η Λίβερπουλ έχει ήδη ανοίξει νέες συζητήσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πάντως δεν φαίνεται διατεθειμένος να δώσει γρήγορα την απάντησή του, με τις ΜπαρτσελόναΡεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν να έχουν επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. 

Ο Γκεΐ έχει 12 εμφανίσεις στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, ενώ είναι και σταθερά μέλος της εθνικής Αγγλίας. 

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

