ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρονάλντο: «Θέλω να παίξω για μερικά χρόνια ακόμη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ρονάλντο: «Θέλω να παίξω για μερικά χρόνια ακόμη»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρέλαβε εχθές (7/1) το βραβείο «Globe Prestige» στην τελετή απονομής των πορτογαλικών βραβείων ποδοσφαίρου, που διοργάνωσε η ομοσπονδία της χώρας της Ιβηρικής χερσονήσου. Ο «CR7» τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του και λαμβάνοντας τον λόγο ήταν... απολαυστικός:

«Εχω μερικά τρόπαια στο σπίτι, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό είναι ξεχωριστό και όμορφο. Αναρωτήθηκα τί είναι ένα βραβείο κύρους; Είναι αυτό ένα βραβείο τέλους καριέρας»;

Στα 40 χρόνια του, ο Ρονάλντο, νυν αρχηγός της Αλ Νασρ, παραμένει διαυγής, αλλά αποφασισμένος να παρατείνει την ευχαρίστηση για λίγο ακόμη: «Θέλω να συνεχίσω να παίζω για μερικά χρόνια, όχι πολλά, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Είμαι στην εθνική ομάδα εδώ και 22 χρόνια και νομίζω ότι αυτό μιλά από μόνο του. Εάν μπορούσα, θα έπαιζα μόνο για την σελεσάο».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η απόφαση της ΑΕΛ για Κονσεϊσάο

ΑΕΛ

|

Category image

Λεβέντης: «Άλλος αέρας με Μαρτίνς - 1700 εισιτήρια με Άρη...»

ΑΕΛ

|

Category image

Tόπο στα νιάτα!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ρονάλντο: «Θέλω να παίξω για μερικά χρόνια ακόμη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με άρωμα Κύπρου το ιστορικό ραντεβού του Πράσινου Ακρωτηρίου για το Μουντιάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιστορικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ποδοσφαιριστών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Χάποελ – Μακάμπι για την Ευρωλίγκα

EUROLEAGUE

|

Category image

Μέσι σε Αλμπα: «Ποιός θα μου δίνει ασίστ τώρα»;...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο ο Κουλιμπαλί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστρέφει στην Άντερλεχτ το καλοκαίρι ο Λουκάκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνημα στη νέα εποχή!

Φούτσαλ

|

Category image

Συνεχίζει το κυνήγι του Γκεΐ η Λίβερπουλ, τον θέλει ελεύθερο ενόψει καλοκαιριού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζέραρντ: «Στη δική μου γενιά στην εθνική ήμασταν εγωιστές και ηττοπαθείς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιότητα, εμπειρία, χαρακτήρας και κορυφή!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αμφίβολη η συμμετοχή του Εμπαπέ στους αγώνες της Γαλλίας λόγω τραυματισμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη