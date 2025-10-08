Ρονάλντο: «Θέλω να παίξω για μερικά χρόνια ακόμη»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρέλαβε εχθές (7/1) το βραβείο «Globe Prestige» στην τελετή απονομής των πορτογαλικών βραβείων ποδοσφαίρου, που διοργάνωσε η ομοσπονδία της χώρας της Ιβηρικής χερσονήσου. Ο «CR7» τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του και λαμβάνοντας τον λόγο ήταν... απολαυστικός:

«Εχω μερικά τρόπαια στο σπίτι, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό είναι ξεχωριστό και όμορφο. Αναρωτήθηκα τί είναι ένα βραβείο κύρους; Είναι αυτό ένα βραβείο τέλους καριέρας»;

Στα 40 χρόνια του, ο Ρονάλντο, νυν αρχηγός της Αλ Νασρ, παραμένει διαυγής, αλλά αποφασισμένος να παρατείνει την ευχαρίστηση για λίγο ακόμη: «Θέλω να συνεχίσω να παίζω για μερικά χρόνια, όχι πολλά, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Είμαι στην εθνική ομάδα εδώ και 22 χρόνια και νομίζω ότι αυτό μιλά από μόνο του. Εάν μπορούσα, θα έπαιζα μόνο για την σελεσάο».