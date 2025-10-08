ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τζέραρντ: «Στη δική μου γενιά στην εθνική ήμασταν εγωιστές και ηττοπαθείς»

Ο Στίβεν Τζέραρντ χαρακτήρισε τη δική του «χρυσή γενιά» της Εθνικής Αγγλίας ως «εγωιστές και ηττοπαθείς», υποστηρίζοντας πως απέτυχαν να κερδίσουν τίτλους επειδή έλειπε το ομαδικό πνεύμα.

Ο 45χρονος πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ, με 114 συμμετοχές με το εθνόσημο, τόνισε ότι οι κλίκες των συλλόγων ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη συνοχή της ομάδας.

«Ήμασταν όλοι εγωιστές και ηττοπαθείς», δήλωσε στο podcast Rio Ferdinand Presents. «Τώρα βλέπω τον Τζέιμι Κάραγκερ να κάθεται δίπλα στον Πολ Σκόουλς και φαίνονται σαν να είναι φίλοι εδώ και 20 χρόνια. Το ίδιο και η σχέση του Κάραγκερ με τον Γκάρι Νέβιλ. Είμαι πιο κοντά με εσένα (σ.σ. τον Φέρντιναντ) τώρα, απ’ ό,τι ήμουν τότε, παίζοντας μαζί σου 15 χρόνια για την Αγγλία.

Γιατί δεν συνδεθήκαμε όταν ήμασταν 20, 21, 22 ετών; Ήταν ο εγωισμός; Ο ανταγωνισμός; Ήταν η κουλτούρα μέσα στην Εθνική. Δεν ήμασταν δεμένοι, δεν ήμασταν ομάδα. Ποτέ δεν γίναμε πραγματικά δυνατή ομάδα».

Ο Τζέραρντ πρόσθεσε πως δεν απολάμβανε τις συγκεντρώσεις της εθνικής Αγγλίας: «Τις μισούσα. Δεν μου άρεσαν τα δωμάτια, δεν είχαμε social media, ούτε DVD player. Μόνο τα πέντε κανάλια της τηλεόρασης. Ένιωθα πεσμένος ψυχολογικά. Λάτρευα να παίζω για την Αγγλία και τις προπονήσεις, αλλά αυτό κρατούσε 90 λεπτά. Τον υπόλοιπο χρόνο ήμουν μόνος. Δεν ένιωθα ποτέ πραγματικά μέλος μιας ομάδας».

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη