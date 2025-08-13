Παραμένει ΑΕΛίστας ο Κρέκος!

✍️ Γιώργος Κρέκος – Η Καρδιά της ΑΕΛ!

Η ΑΕΛ Φούτσαλ ανακοινώνει με περηφάνια την ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Κρέκου για ακόμη 3 χρόνια!

Δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλάνο μας για το μέλλον και τη νέα σελίδα της ΑΕΛ μας.

Μήνυμα Προέδρου:

«Ο Γιώργος είναι το πάθος όλου του συγκροτήματος της ΑΕΛ Φούτσαλ. Ένας παίκτης που δεν κρύβεται ποτέ από τις ευθύνες και που αναλαμβάνει πάντα να σηκώσει το βάρος της ομάδας. Η αποφασιστικότητα και η αφοσίωσή του αποτελούν παράδειγμα για όλους.

Η τριετής ανανέωση συμβολαίου του σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη μας σε έναν άνθρωπο που ζει και αναπνέει «ΑΕΛ». Μας δείχνει πως οι μεγάλες επιτυχίες χτίζονται με ανθρώπους που μένουν πιστοί στις αξίες και στο όραμα του συλλόγου.

Με τον Γιώργο στο πλευρό μας, κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και δύναμη.»

