To μήνυμα του Άθου Στυλιανού για τα δύο φιλικά της Εθνικής

Στην πόλη Ίγκαλο του Μαυροβουνίου βρίσκεται από την Τρίτη η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας Futsal, ενόψει των δύο φιλικών με την Εθνική ομάδα της χώρας.

Το απόγευμα της Τρίτης η Εθνική μας πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στο Igalo Sports Center και την Τετάρτη θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τα δύο φιλικά που θα γίνουν την Πέμπτη και την Παρασκευή.

«Είναι δύο πολύ χρήσιμα φιλικά αφού ως Εθνική ομάδα δεν έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε επιλέξει δεκατέσσερις ποδοσφαιριστές για αυτούς τους δύο φιλικούς αγώνες ενώ στο πλάνο μας, είναι κληθούν επιπλέον ποδοσφαιριστές για τα δύο εντός έδρας φιλικά τον Ιανουάριο επίσης με το Μαυροβούνιο, προκειμένου να αξιολογηθούν όσο το δυνατό περισσότεροι ποδοσφαιριστές ενόψει των επίσημων αγώνων» δηλώνει ο προπονητής της Εθνική μας Άθως Στυλιανού, για να προσθέσει:

«Έχουμε αφήσει συνειδητά εκτός κάποιους ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης σχετικά ηλικίας, χωρίς να σημαίνει πως δεν υπολογίζονται για τους επίσημους αγώνες. Θα αξιολογήσουμε όσο το δυνατό περισσότερους παίκτες για να κάνουμε την καλύτερη δυνατή τελική επιλογή τον Απρίλιο».

Η Εθνική μας τον Απρίλιο του 2025 θα αγωνιστεί στον preliminary round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal με τη Λετονία, την Αλβανία και το Σαν Μαρίνο.

Στην αποστολή για το Μαυροβούνιο βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

AGBU Αραράτ: Βραμ Ναλμπαντιάν

Skylink ΑΕΚ Λάρνακας: Κωνσταντίνος Ιακώβου, Χρυσοστόμος Παπασπύρου

ΑΕΛ Λεμεσού: Γκεβάρα Κάντζιο, Ευθύμιος Αναστασιάδης, Τάχα Ελ Κέμπε

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Παρασκευάς Ψηλογένης, Ανδρέας Ανδρέου

Απόλλων Λεμεσού: Ιωσήφ Ιωσήφ

Ομόνοια Λευκωσίας: Αλέξης Τσίτσος, Κυριάκος Στυλιανού, Μάμας Λοϊζου

Το πρόγραμμα των φιλικών:

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου

17:30 (18:30 ώρα Κύπρου) Αγώνας Μαυροβούνιο – Κύπρος, Igalo Sports Center

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

17:30 (18:30 ώρα Κύπρου) Αγώνας Μαυροβούνιο – Κύπρος, Igalo Sports Center