Στις 5 Ιανουαρίου οι αγώνες της Α' Φάσης του Κυπέλλου Futsal

Την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν οι μονοί αγώνες Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομόνοια Λευκωσίας (20:00) και Απόλλων - Ένωση Νέων Λατσιών (20:30) και σύμφωνα με την προκλήρωση (2/12), στη δεύτερη φάση το πρόγραμμα καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Νικητής αγώνα Απόλλων - ΕΝ Λατσιών με Αραράτ

2. ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

3. Νικητής αγώνα Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομόνοια με ΑΕΚ

4. Δόξα Παλαιομετόχου - Αθηαίνου AC

Οι αγώνες και στη δεύτερη φάση θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν εντός Φεβρουαρίου.