Στις 5 Ιανουαρίου οι αγώνες της Α' Φάσης του Κυπέλλου Futsal
Η δράση της νέας χρονιάς στο Futsal θα αρχίσει με τους αγώνες της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Futsal.
Την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν οι μονοί αγώνες Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομόνοια Λευκωσίας (20:00) και Απόλλων - Ένωση Νέων Λατσιών (20:30) και σύμφωνα με την προκλήρωση (2/12), στη δεύτερη φάση το πρόγραμμα καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Νικητής αγώνα Απόλλων - ΕΝ Λατσιών με Αραράτ
2. ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ
3. Νικητής αγώνα Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομόνοια με ΑΕΚ
4. Δόξα Παλαιομετόχου - Αθηαίνου AC
Οι αγώνες και στη δεύτερη φάση θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν εντός Φεβρουαρίου.