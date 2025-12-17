Τρεις αγώνες κεκλεισμένων στον Απόλλωνα - Επεισόδιο με οπαδό και διακοπή

Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για επεισόδιο που προκάλεσε οπαδός της ομάδας στο 30 λεπτό του αγώνα με στόχο τον 3ον διαιτητή του αγώνα και ως αποτέλεσμα του επεισοδίου ήταν η προσωρινή διακοπή του αγώνα (ο οπαδός βρισκόταν στην κερκίδα δίπλα στον πάγκο της ομάδας του και ενώ ο 3ος διαιτητής έκανε συστάσεις τον πάγκο του Απόλλωνα τον χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο διαιτητής να διακόψει προσωρινά τον αγώνα για 2 λεπτά και να παρέμβει η αστυνομία για απομάκρυνση του οπαδού από τον αγώνα) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5, 10.2(η), και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση AGBU ARARAT – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/06.12.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Τρεις αγώνες χωρίς φιλάθλους και πρόστιμο