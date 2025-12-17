ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρεις αγώνες κεκλεισμένων στον Απόλλωνα - Επεισόδιο με οπαδό και διακοπή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρεις αγώνες κεκλεισμένων στον Απόλλωνα - Επεισόδιο με οπαδό και διακοπή

«Καμπάνα» τριών αγώνων κεκλεισμένων των θυρών στην ομάδα φούτσαλ του Απόλλωνα

Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή: 

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για επεισόδιο που προκάλεσε οπαδός της ομάδας στο 30 λεπτό του αγώνα με στόχο τον 3ον διαιτητή του αγώνα και ως αποτέλεσμα του επεισοδίου ήταν η προσωρινή διακοπή του  αγώνα (ο οπαδός βρισκόταν στην κερκίδα δίπλα στον πάγκο της ομάδας του και ενώ ο 3ος διαιτητής έκανε συστάσεις τον πάγκο του Απόλλωνα τον χτύπησε στο κεφάλι  με  αποτέλεσμα ο διαιτητής να διακόψει προσωρινά τον αγώνα για 2 λεπτά και να παρέμβει η αστυνομία για απομάκρυνση του οπαδού από τον αγώνα)  κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5, 10.2(η), και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον  αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση AGBU ARARAT – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/06.12.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Τρεις αγώνες χωρίς φιλάθλους και πρόστιμο

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλΑΠΟΛΛΩΝ

Tags

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ράπτορς και Χοκς... παλεύουν για την απόκτηση του Ντέιβις

NBA

|

Category image

Κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν ο Φίλκρουγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Η τελική βαθμολογία, τα ζευγάρια των νοκ άουτ και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό!

Ελλάδα

|

Category image

Πήρε τον Βραζιλιάνο στόπερ Κλέιτον η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Λύγισε» την Φλαμένγκο στα πέναλτι και κατέκτησε το Διηπειρωτικό η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναντά Ολυμπιακό στους «8» ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σένσι δεν είναι απλώς μία επιστροφή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θέλει παίκτη από Σαουδική Αραβία ο Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Μαέ η αποστολή της Ομόνοιας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόκριση για τον Pafilia Άτλαντα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στο ίδιο τέμπο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Εθνική Futsal: Έτοιμη για το πρώτο φιλικό με το Μαυροβούνιο

Φούτσαλ

|

Category image

Τρεις αγώνες κεκλεισμένων στον Απόλλωνα - Επεισόδιο με οπαδό και διακοπή

Φούτσαλ

|

Category image

Πλουτίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, οι ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη