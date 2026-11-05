ΦΟΥΤΣΑΛ: Συνεχίζει... εύκολα στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Την αήττητη πορεία του στο Πρωτάθλημα Futsal συνέχισε ο ΑΠΟΕΛ, κερδίζοντας με άνεση τον Απόλλωνα.

Οι γαλαζοκίτρινοι, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, επικράτησαν με 7-1 την ομάδα της Λεμεσού και πρόσθεσαν στον λογαριασμό τους το έκτο τρίποντο σε ισάριθμα παιχνίδια.

Νικηφόρα συνέχισαν επίσης ΕΝ Λατσιών και ΑΕΛ. Η ομάδα των Λατσιών πήρε διπλό επί του Αραράτ με 5-3 και έφθασε τους εννέα βαθμούς, ενώ στους εφτά έφθασε το συγκρότημα της Λεμεσού μετά από εντός έδρας νίκη με 7-1 κόντρα στην Αθηαίνου AC.

Την Παρασκευή (06/11) συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ - Δόξα Παλαιομετόχου (20:00) και Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομόνοια (20:30).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

ΑΠΟΕΛ 18

ΑΕΚ 13 -5αγ.

Ομόνοια 10 -5αγ.

Απόλλωνας 10

ΕΝ Λατσιών 9

Αραράτ 7

ΑΕΛ 7

Αθηαίνου AC 4

Ελπίδα Αστρομερίτη 3 -5αγ.

Δόξα Παλαιομετόχου 0 -5αγ.