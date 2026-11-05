ΦΟΥΤΣΑΛ: Συνεχίζει... εύκολα στην κορυφή ο ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Εμφαντική νίκη κόντρα στον Απόλλωνα για τους γαλαζοκιτρίνους - Νίκες και για ΕΝ Λατσιών και ΑΕΛ
Την αήττητη πορεία του στο Πρωτάθλημα Futsal συνέχισε ο ΑΠΟΕΛ, κερδίζοντας με άνεση τον Απόλλωνα.
Οι γαλαζοκίτρινοι, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, επικράτησαν με 7-1 την ομάδα της Λεμεσού και πρόσθεσαν στον λογαριασμό τους το έκτο τρίποντο σε ισάριθμα παιχνίδια.
Νικηφόρα συνέχισαν επίσης ΕΝ Λατσιών και ΑΕΛ. Η ομάδα των Λατσιών πήρε διπλό επί του Αραράτ με 5-3 και έφθασε τους εννέα βαθμούς, ενώ στους εφτά έφθασε το συγκρότημα της Λεμεσού μετά από εντός έδρας νίκη με 7-1 κόντρα στην Αθηαίνου AC.
Την Παρασκευή (06/11) συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ - Δόξα Παλαιομετόχου (20:00) και Ελπίδα Αστρομερίτη - Ομόνοια (20:30).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
ΑΠΟΕΛ 18
ΑΕΚ 13 -5αγ.
Ομόνοια 10 -5αγ.
Απόλλωνας 10
ΕΝ Λατσιών 9
Αραράτ 7
ΑΕΛ 7
Αθηαίνου AC 4
Ελπίδα Αστρομερίτη 3 -5αγ.
Δόξα Παλαιομετόχου 0 -5αγ.