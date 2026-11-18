Πήρε το λεμεσιανό ντέρμπι ο φουτσαλικός Απόλλωνας.

Οι γαλάζιοι πήραν σπουδαία εκτός έδρας νίκη επικρατώντας με 4-2 της ΑΕΛ στο «Νίκος Σολομωνίδης» για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος και παίρνοντας δεύτερο σερί τρίποντο και πέμπτο συνολικά.

Ιωσήφ (2), Σταύρου και Στυλιανού σκόραραν για τους φιλοξενούμενους, ο Χατζημιχαήλ πέτυχε αμφότερα τα γκολ των γαλαζοκιτρίνων.

Ο Απόλλωνας ανέβηκε στους 16 βαθμούς πιάνοντας στην τρίτη θέση την ΑΕΚ (έχει αγώνα λιγότερο) ενώ η ΑΕΛ παρέμεινε με δέκα βαθμούς στην πέμπτη θέση.

Η 8η αγωνιστική

Τετάρτη 18/11

ΑΕΛ - Απόλλων 2-4

Πέμπτη 19/11

19:30 Ομόνοια - Αθηένου

20:00 AEK - ΑΠΟΕΛ

20:00 Αραράτ - Δόξα Παλαιομετόχου

Παρασκευή 20/11

20:30 Ελπίδα Αστρομερίτη - Ένωση Νέων Λατσιών

Η βαθμολογία

1. ΑΠΟΕΛ 21

2. Ομόνοια 16

3. ΑΕΚ 16

4. Απόλλων 16 (+1 αγώνα)

5. ΑΕΛ 10 (+1 αγώνα)

6. Ένωση Νέων Λατσιών 9

7. Αραράτ 7

8. Ελπίδα Αστρομερίτη 6

9. Αθηένου 4

10. Δόξα Παλαιομετόχου 0