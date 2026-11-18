Βάφτηκε γαλάζιο το λεμεσιανό ντέρμπι στο Φούτσαλ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τον Απόλλωνα
Πήρε το λεμεσιανό ντέρμπι ο φουτσαλικός Απόλλωνας.
Οι γαλάζιοι πήραν σπουδαία εκτός έδρας νίκη επικρατώντας με 4-2 της ΑΕΛ στο «Νίκος Σολομωνίδης» για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος και παίρνοντας δεύτερο σερί τρίποντο και πέμπτο συνολικά.
Ιωσήφ (2), Σταύρου και Στυλιανού σκόραραν για τους φιλοξενούμενους, ο Χατζημιχαήλ πέτυχε αμφότερα τα γκολ των γαλαζοκιτρίνων.
Ο Απόλλωνας ανέβηκε στους 16 βαθμούς πιάνοντας στην τρίτη θέση την ΑΕΚ (έχει αγώνα λιγότερο) ενώ η ΑΕΛ παρέμεινε με δέκα βαθμούς στην πέμπτη θέση.
Η 8η αγωνιστική
Τετάρτη 18/11
ΑΕΛ - Απόλλων 2-4
Πέμπτη 19/11
19:30 Ομόνοια - Αθηένου
20:00 AEK - ΑΠΟΕΛ
20:00 Αραράτ - Δόξα Παλαιομετόχου
Παρασκευή 20/11
20:30 Ελπίδα Αστρομερίτη - Ένωση Νέων Λατσιών
Η βαθμολογία
1. ΑΠΟΕΛ 21
2. Ομόνοια 16
3. ΑΕΚ 16
4. Απόλλων 16 (+1 αγώνα)
5. ΑΕΛ 10 (+1 αγώνα)
6. Ένωση Νέων Λατσιών 9
7. Αραράτ 7
8. Ελπίδα Αστρομερίτη 6
9. Αθηένου 4
10. Δόξα Παλαιομετόχου 0