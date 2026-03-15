Χάμιλτον για το πρώτο του βάθρο: «Τεράστιο ευχαριστώ στο Μαρανέλο, πρέπει να πιέσουμε κι άλλο»

Στο δεύτερο αγώνα της σεζόν του 2026, στο σημερινό GP της Κίνας, ο Λιούις Χάμιλτον έσπασε την «κατάρα» του 2025 και κατέκτησε το πρώτο του βάθρο με το cavallino στο στήθος.

Σε «έναν από τους πιο απολαυστικούς αγώνες της Formula 1» που έχει ζήσει, όπως χαρακτήρισε ο Λιούις Χάμιλτον τον αγώνα της Σαγκάης, αφού κέρδισε το πρώτο του βάθρο με τα κόκκινα στο σημείο όπου πέρσι είχε ίσως τη μοναδική του ευχάριστη στιγμή της πρώτης του σεζόν με τη Ferrari – τη νίκη στο Sprint της Κίνας.

Και ενώ πέρσι πάσχιζε με ένα μονοθέσιο των κανονισμών του ground effect που ποτέ δεν ταίριαξαν στο έμφυτο οδηγικό του στιλ, όπως άλλωστε πάσχιζε και τα τρία χρόνια που προηγήθηκαν στη Mercedes, η φετινή αλλαγή των κανονισμών και η πολύ καλή δουλειά της Scuderia με την SF-26 ήταν αναζωογονητικές για τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο Λιούις έδειχνε ανανεωμένος όλο το χειμώνα, και αυτό μεταφράστηκε και στην απόδοσή του στα δύο πρώτα αγωνιστικά τριήμερα του 2026 – με την 4η θέση στην Αυστραλία και τώρα την 3η στην Κίνα. Στη Σαγκάη κατάφερε να προκριθεί μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ στις κατατακτήριες, πριν φτάσει στο πρώτο του κανονικό βάθρο σε GP με τη Ferrari. Έπειτα από μια μάχη τροχό με τροχό με τον Λεκλέρ και τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Χάμιλτον δήλωσε ότι ο αγώνας της Κίνας ήταν ένας από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες στους οποίους έχει συμμετάσχει.

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πω ένα τεράστιο συγχαρητήρια στον Κίμι [Αντονέλι, νικητή του αγώνα]”, είπε ο Χάμιλτον μετά το τέλος. “Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για εκείνον και είναι τιμή μου που μπορώ να μοιραστώ αυτή τη στιγμή μαζί του. Πήρε τη θέση μου φυσικά σε αυτή τη σπουδαία ομάδα, οπότε πολλά συγχαρητήρια στη Mercedes».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τα δικά του, τόνισε: “Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για να τους φτάσουμε, αλλά διασκέδασα πάρα πολύ. Ήταν ένας από τους πιο απολαυστικούς αγώνες που έχω ζήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ίσως και γενικώς.

Το γεγονός ότι τα μονοθέσια είναι όπως είναι φέτος και η μάχη με τον Σαρλ στο τέλος ήταν φοβερή, μια σπουδαία μονομαχία τροχό με τροχό, πολύ δίκαιη και ακριβώς αυτό που θέλουμε. Νομίζω ότι υπήρξε μια στιγμή που ακουμπήσαμε, αλλά ήταν απλώς μία επαφή, οπότε όλα καλά. Αυτό είναι το νόημα. Πρόκειται για σκληρό αγώνα», συνέχισε ο 41χρονος.

Ο Χάμιλτον πέρασε στην πρωτοπορία του αγώνα αρχικά, καθώς οι εξαιρετικές εκκινήσεις της Ferrari αποδείχθηκαν ξανά σημαντικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, όσο προχωρούσε ο αγώνας, το πραγματικό πλεονέκτημα της Mercedes έγινε εμφανές – καθώς οι Ferrari έφθειραν υπερβολικά τα ελαστικά τους στην προσπάθειά τους να πιέσουν τους Αντονέλι και Ράσελ – κάτι που πλήρωσαν αργότερα στον αγώνα.

«Αυτή τη στιγμή απομακρύνονται αρκετά μπροστά”, πρόσθεσε ο Χάμιλτον. “Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους στη Ferrari, σε όλους στο Μαρανέλο που μας έφεραν σε αυτή τη θέση. Ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς εκεί που θέλουμε να είμαστε. Θέλουμε να είμαστε μπροστά, εκεί που βρίσκονται αυτοί οι τύποι, αλλά έχουμε μια πολύ καλή βάση για να δουλέψουμε και απλώς πρέπει να πιέσουμε στο τέρμα», κατέληξε.

Η αξιέπαινη ενέργεια του Γιώργου Αχιλλέως

Απόψεις

|

Category image

Ακυρώθηκε το Finalissima του 2026 και αιχμές της UEFA για την Αργεντινή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάμιλτον για το πρώτο του βάθρο: «Τεράστιο ευχαριστώ στο Μαρανέλο, πρέπει να πιέσουμε κι άλλο»

AUTO MOTO

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - Απόλλων 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποβολή για Φουρνιέ για επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με αυτούς κοντράρει την Ανόρθωση ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης για το ντέρμπι με τον Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πολιτικές πιέσεις στην UEFA για πιθανή αποβολή του Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα ακούνε ΑΕΚ και…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στάζουν μέλι για Μαυροπάνο οι φίλοι της… Άρσεναλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ζήτημα να ξεχωρίζει την καλόπιστη κριτική

Απόψεις

|

Category image

Ο 16χρονος Ντάουμαν χαρίζει στην Άρσεναλ το πρωτάθλημα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρμπελόα: «Πλέον μπορώ να πεθάνω χαρούμενος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βαθμολογία Formula 1: Πρώτος ο Ράσελ, όγδοος ο Φερστάπεν

AUTO MOTO

|

Category image

Ξέσπασμα… διαρκείας με πρωταγωνιστή (και) τον Κορέια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη