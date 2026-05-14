F1: Το σενάριο «βόμβα» ανταλλαγής Φερστάπεν με Πιάστρι

Τα μεταγραφολογικά σενάρια για τη φετινή σεζόν της Formula 1 ξεκίνησαν, έστω και καθυστερημένα. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αναμένεται να δούμε σενάρια τα οποία περιλαμβάνουν μετακινήσεις οδηγών από τη μία ομάδα στην άλλη.

Κινήσεις που προκαλούν σοκ ζήσαμε πρόσφατα όταν ο Λιούις Χάμιλτον υπέγραψε για τη Scuderia Ferrari βάζοντας τέλος στο ταξίδι του με τη Mercedes-AMG. Έως τώρα δεν είχαμε κάποια κίνηση που προκαλούσε τέτοιο ντόρο, ωστόσο αυτό άλλαξε.

Το «καυτό» σενάριο της McLaren

Το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν στη Red Bull Racing επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο της Formula 1, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μόλις στους πρώτους αγώνες της σεζόν 2026. Και αυτή τη φορά, τα σενάρια γύρω από τον Ολλανδό είναι ακόμη πιο… εκρηκτικά.

Παρότι δεσμεύεται θεωρητικά με συμβόλαιο έως το τέλος του 2028, το AMuS αναφέρει πως υπάρχει πιθανότητα μετακίνησής του στη McLaren Racing. Με τον Λάντο Νόρις να είναι αμφίβολος προς αποχώρηση, η υποψήφιος για να πάρει τη θέση του Ολλανδού στη Red Bull Racing είναι ο Όσκαρ Πιάστρι.

Ο Φερστάπεν έχει συμβόλαιο έως το 2028, ωστόσο ορισμένες ρήτρες στο συμβόλαιό του, του επιτρέπουν να αποχωρήσει νωρίτερα από την αυστριακή ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρήτρες του αφορούν την απόδοση και τη βαθμολογική του θέση πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, το συμβόλαιο του Φερστάπεν προέβλεπε πως ο Ολλανδός έπρεπε να είναι στις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας το καλοκαίρι. Για το 2026, αρκετά δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως οι όροι έγιναν ακόμη αυστηρότεροι και πως ο Φερστάπεν πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος για να μη μπορεί να «σπάσει» το συμβόλαιο.

Όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα, έχουν ήδη υπάρξει επαφές της McLaren γύρω από το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Φερστάπεν στο μέλλον. Σύμφωνα με τις «κακές γλώσσες», ο Αυστραλός είχε εμφανιστεί δυσαρεστημένος προς το τέλος του 2025 λόγω των χειρισμών της McLaren στη μάχη τίτλου με τον Νόρις, ενώ η αξία του στο paddock παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Ο μάνατζέρ του, Μαρκ Ουέμπερ, διατηρεί επίσης πολύ στενές σχέσεις με τη Red Bull.

Κάπως έτσι, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα ακραίο αλλά πλέον υπαρκτό σενάριο: Ο Φερστάπεν στη McLaren και ο Πιάστρι στη Red Bull Racing.

Η πόρτα της Mercedes είναι κλειστή

Εδώ και χρόνια η Mercedes-AMG θεωρούνταν ως ο ιδανικός προορισμός για τον Φερστάπεν. Ο Τότο Βολφ διατηρεί καλές σχέσεις μαζί του και δεν έχει κρύψει πως υπήρχαν συζητήσεις με την πλευρά του Ολλανδού στο παρελθόν.

Όμως το τοπίο πλέον είναι πολύ διαφορετικό. Ο Κίμι Αντονέλι πραγματοποιεί εκπληκτικό ξεκίνημα στη χρονιά και θεωρείται ήδη το νέο πρόσωπο της Mercedes, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ παραμένει σταθερός, ανταγωνιστικός, ενώ το συμβόλαιό του, του παρέχει δικλείδες ασφαλείας. Και με τη Mercedes να κυριαρχεί ήδη στο 2026, η ανάγκη για μία τόσο εκρηκτική αλλαγή δείχνει μικρότερη από ποτέ.

