Στην εμβληματική πίστα «Paul Ricard» ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής για τον δεύτερο αγώνα του 2026

Στη Γαλλία και την πίστα «Paul Ricard» μεταφέρεται το Σαββατοκύριακο, 23-24 Μαΐου, η δράση στον δεύτερο αγώνα NASCAR EURO SERIES 2026, με τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή να αγωνίζεται τόσο στην κατηγορία V8GP, όσο και την OPEN.

Η «Circuit Paul Ricard», που στο παρελθόν χρησιμοποιείτο για τους αγώνες της Formula 1, προστέθηκε από φέτος στο πρόγραμμα, με την Γαλλία να επιστρέφει στο καλεντάρι του NASCAR μετά το 2018. Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής είχε αγωνιστεί στη συγκεκριμένη πίστα το 2018 και το 2019 όταν αγωνιζόταν στη Formula Renault Eurocup.

«Είμαστε έτοιμοι για να ριχθούμε στη μάχη, στην καινούργια πίστα του πρωταθλήματος. Μετά τον αγώνα στη Βαλένθια, δουλέψαμε αρκετά με την ομάδα, σχετικά με τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου και τα υπόλοιπα που έπρεπε να δούμε, ώστε να ανταποκριθούμε στη συνέχεια» δηλώνει ο Κύπριος οδηγός της SPEEDHOUSE και συμπληρώνει: «Στόχος είναι να έχουμε δυνατά πλασαρίσματα και να μαζέψουμε όσους βαθμούς γίνεται για να ανεβούμε εκεί που μας αξίζει».

Η πίστα είναι απόστασης 5,842χλμ και είναι η μεγαλύτερη του πρωταθλήματος. Συνολικά το Σαββατοκύριακο ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής θα καλύψει 268,72χλμ. Συγκεκριμένα, θα κάνει 10 γύρους σε κάθε ένα από τους δύο αγώνες της OPEN, στην οποία βρίσκεται στην 4η θέση της γενικής κατάταξης και 13 γύρους σε κάθε αγώνα της V8GP.

Το πρόγραμμα

Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής θα αρχίσει την προσπάθειά του στην Γαλλία με τα προκριματικά και τη superpole της V8GP το πρωινό του Σαββάτου (23/05), ενώ λίγο αργότερα θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία για τις θέσεις εκκίνησης ενόψει του πρώτου αγώνα στην OPEN κατηγορία. Την ίδια ημέρα θα αγωνιστεί στους πρώτους αγώνες των δύο κατηγοριών, αρχικά το μεσημέρι για την V8GP κι έπειτα για την OPEN. Την Κυριακή (24/05) το πρωί θα διεξαχθεί η δεύτερη κούρσα της OPEN και το μεσημέρι της V8GP.

Οι αγώνες του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή το Σαββατοκύριακο θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τη Cytavision.

Πλατινένιος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η εταιρεία Capital.com, ενώ την προσπάθεια του στηρίζουν και οι χορηγοί του ISX Financial, Paidby, Cytavision καθώς και οι υποστηρικτές του: Alco Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Daytona Raceway,Serenity Boutique Houses και το Sana Hiltonia.