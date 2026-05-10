Πρώτη φετινή νίκη για Νεβίλ και Hyundai στο Ράλι Πορτογαλίας

Την πρώτη νίκη του στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WRC πανηγύρισε ο Τιερί Νεβίλ. Ο Βέλγος οδηγός, πρωταθλητής κόσμου το 2024, τερμάτισε πρώτος στο Ράλι της Πορτογαλίας και χάρισε στη Hyundai την πρώτη φετινή νίκη της, διακόπτοντας την απόλυτη κυριαρχία της Toyota, η οποία πάντως κατέλαβε τις υπόλοιπες θέσεις του βάρου, με τον Σουηδό Ολιβερ Σόλμπεργκ και τον Ουαλό Ελφιν Εβανς, ο οποίος προπορεύεται στη γενική κατάταξη του πρωταθλήματος.

Το φινάλε του αγώνα ήταν πικρό για τον εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Σεμπαστιάν Οζιέ.

Ο Γάλλος οδηγός προηγείτο με μικρή διαφορά από τον Νεβίλ, ώσπου στην προτελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα είδε το ελαστικό του να κλατάρει, με συνέπεια να χάσει έδαφος και να περιοριστεί στην έκτη θέση.

Τα αποτελέσματα στο ράλι της Πορτογαλίας:

1. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 3ωρ.53:01.7

2. Ολιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία/Toyota) + 16.3

3. Ελφιν Εβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) + 29.1

4. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) + 54.8

5. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) + 1:12.6

6. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) + 1:26.6

7. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Τoyota) + 2:50.9

8. Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) + 4:10.0

9. Μάρτιν Σεσκς (Λετονία/Ford) + 6:49.2

10. Τεέμου Σούνινεν (Φινλανδία/Toyota) + 11:13.8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) 123 βαθμοί

2. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) 111

3. Όλιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία/Toyota) 92

4. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) 79

5. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) 78

6. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 67

7. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 65

8. Εσαπέκα Λάπι (Φινλανδία/Hyundai) 21

9. Γιοάν Ροσέλ (Γαλλία/Lancia) 20

10. Λεό Ροσέλ (Γάλλία/Citroen) 18

11. Χέιντεν Πάντον (Νέα Ζηλανδία/Hyundai) 15

12. Ρόμπερτ Βίρβες (Εσθονία/Skoda) 10

13. Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) 10

14. Τζον Άρμστρονγκ (Ιρλανδία/Ford) 10

15. Γκους Γκρίνσμιθ (Μ. Βρετανία/Toyota) 8

16. Νικολάι Γκριάζιν (Βουλγαρία/Lancia) 8

17. Αλεχάντρο Κατσόν (Ισπανία/Toyota) 7

18. Φαμπρίτσιο Σαλντιβάρ (Παραγουάη/Skoda) 6

19. Ρομπέρτο Νταπρά (Ιταλία/Skoda) 6

20. Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) 6

21. Ρούπε Κορχόνεν (Φινλανδία/Toyota) 5

22. Αντρέας Μίκελσεν (Νορβηγία/Skoda) 4

23. Ντιέγκο Ντομίνγκες (Παραγουάη/Toyota) 2

24. Αρτούρ Πελαμούργκ (Γαλλία/Hyundai) 2

25. Μάρτιν Σέσκς (Λετονία/Ford) 2

26. Ματέο Φοντάνα (Ιταλία/Ford) 2

27. Τεέμου Σούνινεν (Φινλανδία/Toyota) 1

28. Ερίκ Καμιγί (Γαλλία/Skoda) 1

29. Εμίλ Λίντχολμ (Φινλανδία/Skoda) 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Toyota Gazoo Racing WRT 311 βαθμοί

2. Hyundai ShellMobis WRT 218

3. Toyota Gazoo Racing WRT 2 86

4. M-Sport Ford WRT 71